На День металлурга в Череповец приедет Валерий Сюткин и его рок-н-ролл-бенд

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На День Металлургов в Череповце приедет Валерий Сюткин.
Его концерт состоится 14 июля в Ледовом дворце.
Напомним, День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.
Празднования Дня металлурга будут проходить в Череповце несколько дней и начнутся 10 июля с конкурса «Мисс Северсталь». Для шоу выбрали мистическую тему: 12 финалисток предстанут в необычных образах с красивым реквизитом. Специально для конкурса сделают декорации.
12 июля в Ледовом дворце пройдет праздник для ветеранов компании. Для них организуют интерактивные площадки с фотозонами. Кроме того, концерт даст певица Пелагея. Исполнителя выбирали сами ветераны.
14 июля пройдет концерт в Ледовом дворце. В первом выступят череповецкие артисты и российские коллективы. А вторая часть - выступление Валерия Сюткина и его рок-н-ролл-бенд.
15 июля пройдут мероприятия для всех череповчан: в Соляном саду устроят детский праздник, на площади Молодежи — концерт.