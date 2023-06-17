На День металлурга в Череповец приедет Валерий Сюткин и его рок-н-ролл-бенд

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На День Металлургов в Череповце приедет Валерий Сюткин.

Его концерт состоится 14 июля в Ледовом дворце.

Напомним, День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.

Празднования Дня металлурга будут проходить в Череповце несколько дней и начнутся 10 июля с конкурса «Мисс Северсталь». Для шоу выбрали мистическую тему: 12 финалисток предстанут в необычных образах с красивым реквизитом. Специально для конкурса сделают декорации.

12 июля в Ледовом дворце пройдет праздник для ветеранов компании. Для них организуют интерактивные площадки с фотозонами. Кроме того, концерт даст певица Пелагея. Исполнителя выбирали сами ветераны.

14 июля пройдет концерт в Ледовом дворце. В первом выступят череповецкие артисты и российские коллективы. А вторая часть - выступление Валерия Сюткина и его рок-н-ролл-бенд.

15 июля пройдут мероприятия для всех череповчан: в Соляном саду устроят детский праздник, на площади Молодежи — концерт.