Многоэтажные дома из CLT-панелей будут строить в Подмосковье

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16 июня в Санкт-Петербурге «на полях» Петербургского экономического форума Segezha Group и группа компаний «Самолет» подписали соглашение о намерениях в сфере развития многоэтажного жилищного деревянного домостроения.

Основной фокус взаимодействия компаний – создание экологичного продукта международного класса. Партнеры намерены популяризировать в России эко-девелопмент за счет широкого внедрения в строительную практику современных технологий деревянного многоэтажного домостроения с применением CLT. Будет налажен обмен информацией для выработки оптимальных архитектурных, инженерных и конструкторских решений. Важная составляющая намеченного сотрудничества - совместные научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР).

Лесопромышленный холдинг обеспечит второго по объемам строительства в России девелопера компетенциями и материалами для проектирования и строительства жилых CLT-комплексов. Он также наладит приоритетное производство CLT-домокомлектов для совместных проектов. «Самолет» – разработает и реализует проекты строительства CLT-домов. Это будет комплексная разноэтажная жилая застройка в Подмосковье и других российских регионах. Партнеры планируют приступить к реализации таких проектов уже в этом году.

«Segezha Group, как уникальному российскому производителю современного строительного материала из древесины, очень важно партнерство с надежным отечественным девелопером. Нас объединяют и общие ценностные ориентиры – мы видим будущее за эко-девелопментом. При этом Segezha Group по-прежнему остается ответственным лесопользователем: все наши CLT-панели произведены из легальной древесины, зарегистрированной в ЛесЕГАИС, а участки использованной лесосеки – на 100% восстанавливаются, в строгом соответствии с требованиями российского регулятора. Клей в наших CLT-панелях - без формальдегида, он безопасен для человека и окружающей среды. Европейская сертификация подтверждает физические и конструкционные характеристики выпускаемого нами стройматериала. Мы предлагаем продукцию очень высокого качества, с отрицательным углеродным следом. Уверен, что благодаря комплексному сотрудничеству с группой компаний «Самолет» мы сможем перенести на «российскую почву» лучшие достижения инженеров глобальной строительной отрасли, создать в России современный жилой фонд – экологичный, долговечный, со здоровым микроклиматом, из отечественного сырья», - подчёркивает Президент Segezha Group Михаил Шамолин.

«Мы все время находимся в поиске лучших градостроительных решений, развиваем R&D для того, чтобы отвечать растущим запросам наших клиентов на качественную и разнообразную городскую среду. В этом году на рынок вышел наш первый проект ИЖС, а это – новый вызов для компании, новые технологии проектирования, строительства и организации пространства. Мы рассчитываем на то, что партнерство с Segezha Group позволит в короткие сроки включить в линейку используемых нами технологий традиционное для России, экологичное и востребованное деревянное домостроение», - отметил генеральный директор и член Совета директоров группы «Самолет» Антон Елистратов.