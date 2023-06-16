В деревнях Вологодской области интернет стал быстрее

Фото: Архив "Мегафон".

В населенных пунктах вдоль автотрасс федерального и внутриобластного значения мобильный интернет 4G стал быстрее. В Устье, Киино, Княжигора, Анненский мост, Долоцкое и Соколово после модернизации сети LTE «Мегафона» скорость в смартфонах пользователей увеличилась на 40%. Технические специалисты оператора запустили дополнительные слои LTE 1800МГц на шести базовых станциях. Это позволило повысить скорость передачи данных и расширить территорию покрытия сети 4G. Населенные пункты расположены рядом с дорогами, поэтому высокоскоростным интернетом могут воспользоваться не только местные жители, но и водители.

Благодаря техническим улучшениям около 3 тысяч жителей деревень на комфортных интернет-скоростях смогут воспользоваться цифровыми сервисами: позвонить через мессенджеры, оформить заявку на Госуслугах, пообщаться по видеосвязи, посмотреть фильмы и послушать музыку.

В летний период в сельской местности нагрузка на мобильную сеть возрастает – многие горожане в выходные и праздники приезжают навестить родственников или провести время на даче. В такие дни пользователи через свои смартфоны в среднем прокачивают на 20% больше данных, чем в будни.

«Развитие сети 4G за пределами города дает возможность не отказываться абонентам от своих цифровых привычек. Для автолюбителей высокоскоростной интернет позволяет использовать поиск маршрутов через навигаторы, что делает поездки безопаснее и комфортнее. Кроме того, водители смогут быстро найти бензоколонку или автомастерскую рядом с трассой. А местные жители малых населенных пунктов смогут активнее использовать мобильный интернет и качественную голосовую связь в повседневной жизни», – комментирует директор «Мегафона» в Вологодской области Алла Лебедева.