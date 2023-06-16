В новое производство на Сокольском ЦБК вложат 15 миллиардов рублей

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15 июня в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2023 президент Segezha Group Михаил Шамолин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Так, уникальный для России опыт строительства в Соколе первого жилого многоэтажного CLT-здания будут тиражировать в другие регионы. Аналогичные сокольскому ЖК проекты реализуют при расселении жителей Вологодской области из ветхого и аварийного жилья, строительстве областных объектов социальной инфраструктуры и многофункциональных центров.

Намечено сотрудничество и в области «зеленой» энергетики. Правительство Вологодской области модернизирует ряд действующих котельных. Их переоборудуют с угля и мазута на биотопливо. Построят «с нуля» и новые, сразу под биотопливо. Холдинг готов поставлять для них пеллеты, в том числе с производственной площадки Сокольского деревообрабатывающего комбината.

Одновременно Segezha Group и Вологодская область подтвердили взаимную заинтересованность в реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) модернизации АО «Сокольский ЦБК» за счет строительства новой бумагоделательной машины и создания сопутствующей инфраструктуры. Наряду с увеличением объемов продукции глубокого передела лесосырья комбинат нарастит отчисления в бюджет Вологодской области, создаст новые рабочие места для местных жителей.

При этом лесопромышленный холдинг продолжит финансовое содействие региональным проектам, направленным на улучшение городской инфраструктуры и экологии, развитие спорта и образования, повышение качества оказываемых в лесных поселках медицинских услуг.

Как отмечает Михаил Шамолин: «У нас сложились конструктивные деловые отношения с администрацией Вологодской области. В Соколе в кратчайшие сроки реализовали наш первый проект многоэтажного деревянного жилого домостроения – ЖК «Соколики». Общими усилиями продвигаем модернизацию российской нормативно-правовой базы в сфере деревянного домостроения – с учетом передовых технологий, хорошо зарекомендовавших себя в развитых экономиках мира. В настоящее время глобальная и российская экономические системы проходят в своем развитии период турбулентности. При этом тренд на экологичность и ответственное потребление сохраняется, а спрос на целлюлозно-бумажную продукцию продолжает расти. Поэтому наш проект строительства новой БДМ в Соколе, по-прежнему, актуален – мы трудимся над его успешной реализацией».

Олег Кувшинников комментирует: «Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции – жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 млрд рублей».