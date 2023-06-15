Эксперты видят будущее девелопмента за CLT

Фото: ООО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

4 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2023 вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group (MOEX: SGZH) Николай Иванов принял участие в панельной дискуссии «Зеленый – хит сезона. Устойчивое развитие российского девелопмента: реалии и новые возможности», организованной ГК «Самолет». Представитель Segezha Group поделился оценками перспектив отрасли многоэтажного деревянного домостроения применительно к развитию лесопромышленного комплекса в России.

Фото: ООО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

Николай Иванов напомнил, что первым отечественным проектом многоэтажного жилого деревянного строительства стал ЖК «Соколики» из CLT-панелей в г. Сокол Вологодской области. Построили два здания, по четыре этажа и 64 квартиры в каждом. Основная цель – показать, что конструкции Segezha Group из древесины можно применять и в массовом сегменте. Дело в том, что в сегменте индивидуального жилищного строительства премиального и бизнес-класса холдинг присутствует уже давно.

Срок службы CLT-конструкций такой же, как и у многоквартирных домов, при соблюдении правил эксплуатации. Дома в Соколе строили относительно долго – четыре месяца. Реальный срок строительства таких домов не должен превышать двух. Стройка идет в любую погоду, нет ограничений по сезонности. Поскольку удельный вес CLT на порядок ниже традиционных конструкций из железобетона, применяются облегченные фундаменты. Такая технология открывает «окно возможностей» для строительства на российском Севере. Так, следующие CLT-дома холдинга появятся в г. Байкальск Иркутской области.

Рост интереса к массовому сегменту объективно связан с «закрытием» традиционных зарубежных рынков для российского леспрома. Это общеотраслевая задача – перевести массовый экспорт полуфабрикатов, в том числе пиломатериалов, фанеры и других плитных материалов, уходивший на закрывшиеся теперь рынки недружественных стран, в объемы продаж инженерной древесины, деревянных домокомплектов высокой заводской готовности на внутреннем российском рынке. Другими словами, требуется около 5 млн куб. м пиломатериалов превратить в примерно 12 млн кв. м строений. Это и жилье, и социальные объекты. Это могут быть многоквартирные дома, ИЖС, особенно перспективна комплексная застройка территорий.

Вице-президент подчеркнул, что холдинг не планирует самостоятельно заниматься девелоперским бизнесом. Поэтому в фокусе внимания Группы – создание усовершенствованной в соответствии с уровнем современных технологий нормативно-технической базы. За последние три года ее заметно обновили. Благодаря этой большой работе государства девелоперам теперь не нужно в стоимость проекта закладывать издержки на проведение испытаний, лабораторных исследований. Ожидаемой поддержкой со стороны региональных властей является предоставление участков под строительство с подведенными инженерными коммуникациями по стандартам современного девелопмента.

Николай Иванов сообщил, что Segezha Group уже вписывается в среднюю стоимость квадратного метра для реализации государственных программ. Так, в настоящее время холдинг завершает предпроектный цикл по созданию жилого квартала в г. Архангельск в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При том, что там достаточно сложные почвы, проект удалось вписать в узкие ценовые параметры. Николай Иванов уверен, что будущее массового сектора из CLT – за четырех-, пяти-, семи- и девятиэтажными домами, комплексными решениями развития территорий благодаря сочетанию многоквартирных, малоэтажных домов, таунхаусов и необходимой социальной застройки.

При выравнивании цены квадратного метра из CLT с традиционными материалами для девелопера образуется целый ряд «зеленых» преимуществ. Если за базовую линию принять строительство из обычных материалов, таких как кирпич, бетон, сталь, и строить из CLT, то «выигрыш» в виде задепонированного СО2 составит порядка 500 кг на 1 кв. м. С опорой на эти цифры легко произвести расчет: поскольку минимальный климатический проект стартует с уровня 100 тыс. единиц эмиссии СО2, необходимо построить около 200 тыс. кв. м из CLT. Для девелоперов это небольшая цифра. Для производителя панелей – около 50 тыс. куб. м конструкций. Такой объем холдингом уже производится.

По мнению Николая Иванова, в разрабатываемом «зеленом стандарте» для ИЖС было бы целесообразно также предусмотреть теплоснабжение за счет неуглеводородных источников. Если использовать котельные на биотопливе, например, на пеллетах, то при расчете углеродного следа показатели минимизируются. В этом случае строительство коттеджного поселка или комплексную застройку территории можно будет уже рассматривать как высоко эффективный климатический проект.

Среди экспертов уровня ООН на протяжении последних 10-15 лет уже сложился консенсус относительно того, что древесина представляет собой идеальный материал для реализации программ устойчивого развития в строительной отрасли. Так, в прошлом году Segezha Group участвовала в исследовании ООН со своим сокольским проектом: рассматривали углеродный след на всех стадиях – от возведения до утилизации здания и признали такой метод строительства самым эффективным с точки зрения циклической экономики.

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