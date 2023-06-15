Под Вологдой впервые состоится фестиваль «ЛетоЛёт»

"ЛетоЛет" - праздник лета.

В Центре развлечений Y.E.S. 22 июля состоится «ЛетоЛет». Фестиваль впервые пройдет на Северо-Западе. И этом настоящий праздник лета.

-

Фестиваль проходит в рамках областного проекта «Фестивальное лето на Вологодчине». Центр развлечений превратится в огромную площадку с развлечениями и мастер- классами, активными пространствами и зонами релакса. На площадке «воздух» для гостей пройдут мастер-классы по изготовлению самолетов, воздушных змеев и проведут массовые полеты. Программа фестиваля включает в себя также показательные выступления самодельных самолетов и гигантского змея от аэроклуба. Кроме этого на образовательной площадке состоятся лекции спикеров «Печи- кучи» и «Лекторий».

-

Одна из уникальных особенностей «ЛетоЛет» - создание арт-объекта гостями фестиваля. Также на главной сцене целый день будут выступать музыкальные и танцевальные группы и хэдлайнер фестиваля–известная поп-группа. В течение всего дня будут работать творческие мастер-классы для взрослых и детей, гастрономическая улица, объединяющая разнообразные ресторанные концепции. Также на территории центра есть аквапарк с крыто- открытыми горками, динопарк с гигантскими живыми насекомыми, зоопарк с более 60 видами животных и веревочный парк с маршрутами на высоте от 4 до 9 м.

-

Фото предоставлено центром Y.E.S