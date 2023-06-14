В Вологодской области нашли сланцевый топорик, которому около 6000 лет

Топорик изготовлен из местного камня. Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Уникальную находку времен до нашей эры обнаружили на Вологодчине, сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника. На территории монастыря археологи нашли сланцевый топорик, которому 6000 лет.

О находках рассказал генеральный директор музея Михаил Шаромазов:

- Археологические раскопки на территории ансамбля монастыря проводились в 2015 году. Тогда в шурфах у стен XVI и XVII веков и в раскопах у церквей Иоанна Лествичника и Иоанна Предтечи специалисты научно-производственного центра «Древности» под руководством научного сотрудника Анны Александровны Аникиной нашли 190 предметов, датированных XV-XIX столетиями.

Среди находок - гончарная керамика, фрагменты стеклянного сосуда XVII века с медальоном с четырьмя бусинами-шариками, светец XVII в., железные кованые изделия XVI столетия, замки того же периода, изготовляемые в Вологде, и много других фрагментов.

- Удивление вызвал хорошо сохранившийся гребешок для волос XV века, найденный у малой Мереженной башни, – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Но и на этом интересные находки не заканчивались. Самая главная из них ждала археологов впереди – ей оказался сланцевый топорик IV тысячелетия до нашей эры, дошедший до наших дней в полной сохранности! На днях в музее состоялась передача предметов археологии для последующей постановки на учёт. Теперь и топорик, и фрагменты балясин, сосудов и остальные находки будут храниться в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Впоследствии посетители музея смогут увидеть эти предметы в постоянных экспозициях».

Самый древний неолитический сланцевый топорик был обнаружен на территории Ивановского монастыря (части Кирилло-Белозерского музея-заповедника). «Там есть стоянка, поселение «Кириллов-1», которое было раскопано Ильей Валерьевичем Папиным и Александром Валерьевичем Суворовым в 1998 году, – рассказывает руководитель экспедиции Анна Аникина.

Директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов, принимавший активнейшее участие в раскопках, заметил: «Древний топорик мы нашли у прясла между Свиточной башней и Рыболовецкой. Там же стена не на месте стоит – она развалилась. Перестраивали новый фундамент, а в старом, между сваями, нашли сланцевый топорик. Еще один такой был найден на территории Тюремного двора, он был вбит между бревнами, его уже использовали, как клин».

Археологи сообщают – такие находки показывают, что на этом месте была неолитическая стоянка, и что ещё до строительства монастыря здесь жили люди.

То есть данное место было удобно для жизни уже 6000 лет назад. А в годы основания монастыря строители не понимали, что это за предмет, не занимались изучением, но все-таки использовали для своих нужд. К примеру, в качестве клина между бревен.

Древний топорик найден на глубине 155 сантиметров. Его размеры: 3,2*7*2 см. Сланец - местная порода камня, которая поддается шлифовке. Рукоятку делали, изготавливая расщеп, куда и вставлялся топорик.

Кстати, территория монастыря обследована всего лишь на 15-20 процентов. На очереди у археологов изучение территорий у Поварни и Кузнечной башни Кирилло-Белозерского музея-заповедника.