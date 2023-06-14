Четырехлетний череповчанин, перенесший девять операций после пожара, обрел новую семью

Фото: Официальный сайт Череповца.

Четырехлетний Артем, перенесший девять операций после пожара, обрел новую семью. Он чудом выжил в страшном пожаре. Врачи боролись за его жизнь.

Он потерял отца, перенес немало боли, но обрел новую семью. Как сообщает официальный сайт Череповца, над ним взяла опеку семья из другого региона.

Как сообщал сайт КП-Вологда, пожар произошел в минувшем октябре. В доме № 129 по улице Ленина загорелась комната на третьем этаже общежития. Отец мальчика погиб, мальчик был доставлен в больницу, где пробыл 7,5 месяцев. Ребенок получил термические ожоги головы, шеи, туловища, рук, ног второй и третьей степени. Начало лечения началось с реанимации - ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, требовалась гемокоррекция, нутритивная поддержка. Потом последовали операции, пересадка кожи. Даже перевязки приходилось проводить под анестезией.

В начале июня ребенка, оставшегося сиротой, выписали из больницы. Сейчас мальчик находится за пределами региона: его взяли под опеку. Новых родителей подыскивали мальчику еще во время лечения, женщина приезжала к ребенку в больницу.

Как пояснили в отделе опеки и попечительства, ребенок успел подружиться с женщиной. А лечение мальчика еще будет продолжаться.

Как сообщает официальный сайт Череповца, после информации о трагедии мальчика в интернете, его хотели забрать к себе сразу несколько желающих.