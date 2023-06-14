Стеклянный лапоть нашли на месте строительства Некрасовского моста в Вологде

Что хранили в флаконе в виде лаптя - еще предстоит узнать.

Стеклянный лапоть нашли археологи на месте строительства Некрасовского моста. Обязательные работы на территории будущей стройплощадки начались. И уже есть интересные находки. Как рассказал в соцсетях губернатор области Олег Кувшинников, археологические раскопки предусмотрены в рамках первого этапа строительства моста.

Согласно историческим справкам, на правом берегу реки Вологды, где также начнутся строительные работы, ранее находилось древнее вологодское городище. Именно там археологи приступили к масштабным работам и археологи уже находят артефакты, датированные XVII веком.

«Уже есть первые находки. Одна из интересных: стеклянный флакон в виде лаптя. Некоторые найденные экземпляры датируются XVII веком», - комментирует глава региона с места начала работ. Всего археологам предстоит обследовать более 12 гектаров территории. Все их исследования будут проводиться совместно со строительными работами.