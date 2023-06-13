В Вологде 12 июня прошел автопробег в честь Дня России

Автопробег, посвященный Дню России, прошел в Вологде. Маршрут колонны лежал по Окружному шоссе, улицам Конева, Герцена и Марии Ульяновой. Он стартовал от ТЦ "Аксон", финальной точкой маршрута стала площадь Возрождения.

Машины, задействованные в пробеге, соответствовали цветовой гамме российского флага. На площади Возрождения они выстроились в «триколор». А мотоциклы потрясали разнообразием: от ретро моделей до самых современных.

Колонны автомобилей и мотоциклов были украшены российскими флагами и флагами Вологодской области. На одном из них расписались бойцы из нашего региона, которые сейчас находятся в зоне СВО. Флаг в Вологду привез Мэр города Сергей Воропанов, который ранее отправлялся в командировку к ребятам.

А вчерером в рамках празднования Дня России в Вологде состоялся патриотический концерт «Мы для России — Россия для нас!».