14 июня в Вологде пройдет презентация проекта площади Бабушкина

В Вологде на 14 июня 18.00 запланирована презентация архитектурной концепции проекта развития и благоустройства площади Бабушкина. Мероприятие пройдет в большом зале Администрации города. Концепцию представят специалисты кафедры архитектуры и градостроительства Вологодского государственного университета.

Чтобы принять участие лично, нужно предварительно зарегистрироваться. Также будет организована онлайн-трансляция на странице мэра Сергея Воропанова ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба Администрации.

Работа над концепцией благоустройства площади Бабушкина шла в рамках соответствующего проектного комитета. Наработки как в части транспортной схемы, так и в части самого благоустройства, архитекторы представят на обсуждение жителей. После внесения корректировок начнется разработка проекта.

Площадь Бабушкина победила в онлайн-голосовании за пространства для благоустройства в 2024 году, которое проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе с 15 апреля по 31 мая. От Вологды в голосовании приняли участие порядка 50 тысяч жителей. Из восьми предложенных пространств наибольшую поддержку получила площадь Бабушкина, набрав около 14 тысяч голосов. Напомним, именно на этой территории будет размещена стела, соответствующая званию «Город трудовой доблести», которое было присвоено Вологде в 2022 году. На благоустройство общественного пространства будут направлены средства бюджетов трех уровней.

Напомним, за последние годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Вологде были отремонтированы бульвар на улице Пирогова, Затоновский пляж, Рождественский сквер, Осановская роща (I этап). Сейчас ведутся работы в парке Ветеранов.