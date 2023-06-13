Депутаты наградили победителей первого конкурса молодых специалистов

Фото: пресс-служба ЗСО.

В Вологде отметили молодых специалистов. Андрей Луценко вручил награды победителям первого областного конкурса. Были отмечены были воспитатели и медики, библиотекари и тренеры, работники МЧС и многие другие. Подведены итоги областного конкурса «Молодой специалист-2023», за свои успехи в профессии победители получили награды. Всего в конкурсе приняли участие более 200 человек, а призером или победителем стал каждый четвертый. Церемония награждения состоялась в преддверии Дня молодёжи в Вологодской областной филармонии. «Сегодня мы чествуем 50 молодых специалистов, которые вышли в финал конкурса. Но, считаю, проигравших нет. Все участники проявили свои лидерские качества, знания, компетенции, продемонстрировали свою эффективность в труде. Хочу поблагодарить каждого за активную позицию, а Молодежный парламент - за отличную организацию, - поприветствовал участников председатель Законодательного Собрания области, лидер «Единая Россия» Андрей Луценко. - Символично, что итоги конкурса мы подводим в преддверии Дня молодежи. У наших молодых ребят впереди достойное будущее. Ставьте перед собой амбициозные цели, двигайтесь к ним настойчиво. У вас все получится, ваша судьба в ваших руках!».

Фото: пресс-служба ЗСО.

Конкурс для молодых специалистов проводится в первый раз. Депутат Законодательного Собрания Антонина Федорова отметила, что необходимо показывать, как на местах работает молодежь:

«Есть много молодых ребят, которые вкладывают душу в свою работу. Мы решили сделать так, чтобы об этих специалистах узнали, в том числе, и молодежь. Мы ребятами из Молодежного парламента уверены, что это поможет привлечь больше специалистов в районы и округа, где не хватает работников».

Наша работающая молодежь трудится во всех отраслях Вологодской области. Вы показываете своим примером, что в регионе можно работать комфортно. Каждый год мы дополняем меры поддержки для молодежи, важно, чтобы это было эффективно. Молодые учителя, врачи, другие специалисты нужны нашим предприятиям», - отметила Валентина Артамонова.

Первое место в конкурсе заняла Галина Корюкаева, воспитатель «Белозерского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Также победителями стали преподаватель Сокольского педагогического колледжа Анна Кашина и педагог-психолог Малечкинского детского сада Елена Федотова. Остальные участники получили дипломы в девяти номинациях.

Работа с детьми по-своему сложная, но интересная. Дети, как звезды, которые прокладывают учителям путь. Мои ученики – призеры областных, городских конкурсов. Ребята-кадеты ездили на Международный кадетский бал», - прокомментировала Ирина Капичева, учитель биологии в школе №26 Вологды, победитель в номинации «Молодой учитель».

Помимо этого, сегодня прошло переизбрание председателя Молодежного парламента области. Татьяну Малышкину на этом посту сменила заместитель председателя Молодежного парламента области Светлана Паничева.