На Вологодчине лось наделал делов: пострадали дети

Фото: УМВД по Вологодской области.

Лось натворил дел на федеральной трассе М-8. Там произошло ДТП, в котором пострадали сразу пять человек, разбиты три машины. ЧП случилось ночью, 12 июня в Сокольском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, около 00:20 на 487 километре автодороги «Москва-Архангельск» 50-летняя женщина ехала на автомобиле «Хендай Солярис» в сторону Вологды. На дорогу вышел лось, которого автомобиль задел по касательной и выехал на встречку. Там двигалась «Тойота Рав 4» под управлением 45-летней женщины. Произошло столкновение. Затем «Хендай» врезался «Дэу Нексия», которым управлял 68-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пять человек: пассажиры машины «Хендай» - семилетняя и трехлетняя девочки, а также водители «Хендай» и «Дэу». Кроме того, травмы получил пассажир "Дэу" – 41-летний мужчина.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Лось скрылся с места ДТП. Все обстоятельства произошедшего уточняются.