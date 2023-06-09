Колесные пары от железнодорожных вагонов раскатились по проезжей части в Вологде

Сергей Морозов, чат baza.net

В Вологде произошло необычное ДТП: с большегруза на проезжую часть выпал груз. Как оказалось, грузовик перевозил колесные пары для железнодорожных вагонов. В итоге при движении они просто выпали на проезжую часть. ДТП случилось на улице Чехова, прямо возле областного суда.

Не менее четырех пар, упав с кузова, оказались на дороге.

Фото разместил Сергей Морозов в чате baza.net. Кто-то сочувствует водителю, полагая, что выбило башмаки из-под колес.

"У водителя, видимо, нет опыта перевозки колёсных пар".

"Зато сейчас купит нормальные цепи для крепления такого груза и на дороге станет чуть-чуть безопасней"

"Надо ему ещё видео показать, где груз в кабину летит при экстренном торможении".

Многие рады, что это произошло не на многолюдной трассе.