В Вологде в многоэтажке сгорели балконы и квартиры

Огонь быстро распространился по балконам.

Масштабный пожар произошел в Вологде вечером 8 июня: горели балконы. ЧП случилось около 19:30. Очевидцы сообщили, что огнем объяты балконы с торца дома по адресу улица Беляева, 1А.

Пожарные прибыли, когда полыхали балконы со второго по пятый этаж. Огонь зашел и в квартиры. Люди не могли выбраться и просили помощи, стоя у окон.

Всего в ликвидации огня и спасении людей было задействовано 28 человек личного состава противопожарной службы. На пожар были отправлены автолестницы, с их помощью людей эвакуировали. Часть людей смогли выйти самостоятельно.

Спасатели выводили людей из задымленного подъезда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Вологодской области, огнем было охвачено около 100 квадратных метров.

Причиной пожара в ведомстве назвали неосторожное обращение кого-то из жителей дома с огнем во время курения. Вероятно, курильщик с верхнего этажа бросил незатушенный окурок.

Он упал на хранившиеся вещи. Затем огонь поднялся вверх.