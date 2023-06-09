На Вологодчине строят и ремонтируют детские сады по Народной программе

Пресс-служба ЗСО.

В Вологодской области детские сады преображаются по «Народной программе». Андрей Луценко заявил: "В детских садах все должно быть продумано без мелочей".

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о строительстве и ремонтах дошкольных учреждений, вошедших в Народную программу «Единой России». Напомним, ее сформировали на основе предложений вологжан.

Пресс-служба ЗСО.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, на большинство объектов уже зашел подрядчик.

Пресс-служба ЗСО.

"В «Народную программу» вошел возводящийся детский сад в Кириллове. Строительство этого объекта - по-настоящему долгожданное событие для всех жителей города. «Раньше на территории национального парка «Русский Север» строить объекты было нельзя. После поправок в федеральный закон такой запрет был снят. Сад будет двухэтажным, в него уже в следующем году смогут пойти 145 малышей", - отметил Андрей Луценко.

В этом году завершится строительство детского сада в Череповце на улице Сазонова на 204 места. Работы начались еще в ноябре 2022 года. Это будет трехэтажное здание с современным пищеблоком, медицинским блоком, физкультурным и музыкальным залами.

По словам Андрея Луценко, один сад в Череповец будет сдан, в четырех пройдут капремонты - в Белозерске, Сямже, Бабаеве и Шексне. Как сообщил он, предложения по ремонтам дошкольных учреждений вошли в «Народную программу». Все этапы работ на контроле у депутатов Законодательного Собрания, муниципалитетов и общественников. На их плечах лежит большая ответственность, ведь от качества ремонта напрямую зависит безопасность и здоровье малышей. Поэтому все должно быть продумано до мелочей».

В Белозерске к сентябрю отремонтируют детский сад «Ленок». На ремонт выделено более 12 миллионов рублей. Здесь обновят фасад здания, окна и наружные двери, также приведут в порядок противопожарные выходы и крыльца. Сейчас ведется подготовка к демонтажным работам.

Около 17 миллионов рублей выделено на капремонт детского сада №1 в Сямже. Здесь большая часть работ направлена на замену инженерных сетей – внутреннего водопровода, систем отопления, вентиляции и электроснабжения. Помимо этого, обновляют охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и домофоны. Сейчас здесь приступили к косметическому ремонту помещений.