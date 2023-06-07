Министр экономического развития Максим Решетов вручил мэру Вологду награду за лучшую муниципальную практику

Фото: пресс-служба администрации Вологды.

Мэру Вологды вручена награда за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Ее вручил министр экономического развития России Максим Решетников.

Вологда была отмечена по итогам 2022 года в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». 4-е место получил проект по реновации заброшенных промышленных площадок, реализованный в областной столице.

Фото: пресс-служба администрации Вологды.

На церемонии награждения министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что помощь в реализации своих инициатив получили около 200 муниципалитетов. В стране свыше 4 млрд рублей направлено на социально важные проекты, накоплено более 300 лучших практик, сформирована база для обмена опытом.

Министр отметил, что среди инициатив есть проекты, которые в текущих экономических условиях становятся еще и логичным продолжением реализации федеральных приоритетов развития, структурной трансформации экономики. В качестве примера он привел именно муниципальную практику Вологды. В ней идет работа по созданию новых производств на базе заброшенных цехов. А это работа с инвестициями, новые рабочие места, решение вопросов импортозамещения и обеспечения собственной продукцией внутреннего рынка.

Вот как прокомментировал Сергей Воропанов: «Наш проект по реновации старых производственных площадей показал хороший результат для экономики. На этих площадках реализовано 12 инвестпроектов, создано 1000 рабочих мест. И самое важное, что проект продолжает развиваться — предприятия наращивают производство, подключаются новые инвесторы. Хочу поблагодарить за поддержку нашей разработки и за полученные средства гранта. Они направлены тоже на реновацию, но культурно-молодежную. А конкретно на оснащение нового творческого пространства в здании бывшего кинотеатра «Салют» - закупку светового и звукового оборудования, а также мебели. Новый креативный кластер поможет вологжанам в самореализации».

Напомним, за призовое место на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Вологда получила 18 млн рублей, которые и были направлены на реновацию кинотеатра «Салют».

Вскоре там откроется молодежное пространство для талантливых вологжан. Это станет одним из основных событий Года молодежи, объявленного в Вологде мэром города Сергеем Воропановым.