Тест по правилам пересечения железнодорожных переездов вологжане могут пройти на нашем сайте

Переезд - одно из самых опасных мест на железной дороге. Фото: РЖД.
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Все водители знают, что железнодорожный переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий повышенного внимания. Однако далеко не все соблюдают правила дорожного движения при его пересечении.
Грубые нарушения ПДД при пересечении железной дороги обычно приводят к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям.
С начала этого года на переездах Северной железной дороги произошло 9 ДТП, в которых пострадало 6 человек, 2 из которых погибли.
А вы уверены, что помните все правила пересечения железнодорожных переездов? Приглашаем проверить свои знания. На главном баннере сайта вы сможете найти опросник и пройти тест.
Присоединяйтесь - и переезжайте по правилам!
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