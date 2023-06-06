Тест по правилам пересечения железнодорожных переездов вологжане могут пройти на нашем сайте

Переезд - одно из самых опасных мест на железной дороге. Фото: РЖД.

Тест для вологжан по правилам пересечения железнодорожных переездов «Переезжай по правилам» можно пройти на нашем сайте.

Все водители знают, что железнодорожный переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий повышенного внимания. Однако далеко не все соблюдают правила дорожного движения при его пересечении.

Грубые нарушения ПДД при пересечении железной дороги обычно приводят к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям.

С начала этого года на переездах Северной железной дороги произошло 9 ДТП, в которых пострадало 6 человек, 2 из которых погибли.

А вы уверены, что помните все правила пересечения железнодорожных переездов? Приглашаем проверить свои знания. На главном баннере сайта вы сможете найти опросник и пройти тест.

Присоединяйтесь - и переезжайте по правилам!

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