Вологжане выступили на IV Международном форуме «Экология»

Фото: администрация города Вологды

5-6 июня в Москве проходит IV Международный форум «Экология», тема которого в этом году - «Экология новых условий: актуальные пути зелёного развития России». Участниками форума стали представители более 40 государств, а также делегации из разных городов и регионов страны. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Делегация из Вологды представила свой опыт комплексной реализации стратегии «ЭкоВологда 2030», цель которой - к 2030 году сделать город одним из самых экологически чистых в России. О проекте рассказали Мэр Вологды Сергей Воропанов, заместитель Мэра, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина и начальник Управления молодежной политики Яна Филиппова.

«Стратегия «ЭкоВологда» реализуется через проектное управление, это один из самых эффективных на сегодня форматов. Это 31 городской проект, который работает на достижение единой задачи и объединяет разные категории жителей: бизнес, НКО, общественные организации, обычных вологжан. Причем объединяются, в том числе, и финансовые ресурсы. Конечно, работа идет при поддержке бюджетов разных уровней, Губернатора Олега Кувшинникова. Но также в реализацию различных проектов за 2,5 года вложено свыше 851 млн рублей внебюджетных средств: инвестиции бизнеса, гранты, личные средства граждан и так далее. И это объединяющее начало позволяет достигать реальных результатов в сжатые сроки», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: администрация города Вологды

Участникам форума представили первый муниципальный Экостандарт, разработанный в Вологде, и результаты работы в этом направлении. Так, по проекту «Зеленый каркас» ежегодно высаживается 2500 деревьев, что повышает показатель озеленения. Разрабатываемые Лабораторией городской среды общественные пространства обсуждены с жителями города и являются одними из лучших в стране, по мнению Минстроя России. Такой статус имеют бульвар Пирогова, Рождественский парк, Затоновский берег.

«Хороших результатов удалось достичь в развитии экологического транспорта. Благодаря активной поддержке бизнеса создана развитая зарядная инфраструктура, сервисный центр по ремонту электромобилей и электрозаправок, в одном из колледжей началась подготовка кадров по обслуживанию зарядных станций. В 2023 году благодаря усилиям в том числе и Вологды регион вошел в федеральную программу по развитию электротранспорта. Что касается общественного транспорта, то город переходит на приобретение автобусов на газомоторном топливе. Обновили почти 70% автопарка муниципального перевозчика, что позволило заметно снизить годовые выбросы СО2 в атмосферу», - прокомментировала заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Фото: администрация города Вологды

Пожалуй, самые серьёзные внебюджетные вложения идут в рамках проекта по реновации объектов деревянного зодчества. Инвесторы вложили в реставрацию деревянных памятников архитектуры 600 млн рублей. Сейчас в разной стадии обновления находятся 37 деревянных домов Вологды, 7 из них уже готовы и открыты для посещения туристов. В свою очередь город старается поддерживать бизнес, активно участвующий в реализации стратегии, всевозможными способами: льготы, гранты, конкурсы.

«Представители общественности, НКО активно поддерживают тему экологического просвещения. Все экологические общественные организации объединил проект «Пластик НОЛЬ». Это Экопарки, в ходе которых собрано более 57 тонн вторсырья. Это экоквест «Чистые игры», который стал самым масштабным в России. Только этой весной он объединил свыше 2000 человек. Некоммерческие организации реализуют множество образовательных проектов, работу по раздельному сбору мусора. Все это огромная команда общественников –экологов, которые заинтересованы в том, чтобы сделать город чище», - рассказала начальник Управления по молодежной политике Вологды Яна Филиппова.

Комплексную работу Вологды высоко оценили участники международного форума.

«Этот опыт развенчивает мифы, что на уровне города ничего нельзя сделать, потому что нет ресурсов и полномочий. Вологда на практике показывает - если захотеть, можно сделать. В Экологическом стандарте Вологды подкупает то, что это именно комплексный взгляд на экологические вопросы: работа с городским биоценозом, борьба с транспортным загрязнением, посадки зеленых насаждений, строительная подготовка территорий. Работает именно комплекс», - отметил генеральный директор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.

«Высоко оцениваю опыт вологодского мэра, особенно то, что создаются условия для роста числа электромобилей. Это значит, что воздух становится чище, что напрямую влияет на здоровье людей. В современном мире в крови человека образуется много карбоксигемоглобина, вещества, которое вызывает гипоксию, слабость, потерю работоспособности. С уменьшением объема СО2 снижается и количество этого вещества в крови, общее состояние улучшается. Хотим пригласить Мэра Вологды и его команду представить свой опыт на конференции в Российской Академии наук, которая состоится в сентябре», - поделилась впечатлениями директор АНО «Институт экологического здоровья» Ирина Зольникова.

Более 850 млн рублей внебюджетных средств привлечено в Вологде для реализации проектов по устойчивому развитию и экологии.