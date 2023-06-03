Жителей Вологды приглашают принять участие в проекте "Цветущий город"

В Вологде с 8 июня до 20 сентября пройдет прием заявок на традиционный городской летний проект «Цветущий город». Организатором выступает Администрация города. Конкурс проводят уже в 15 раз. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

К участию приглашаются предприятия, образовательные учреждения, ТОСы, представители ТСЖ и советов многоквартирных домов, а также просто активные вологжане. За участие будут начисляться бонусные баллы на Карту жителя Вологды.

Проект «Цветущий город» пройдет по четырем номинациям: «Лучшая клумба-цветник»; «Цветущий балкон»; «Лучшая цветочная композиция»; фотоконкурс «Цветочный кадр». Заявки принимаются с помощью электронной формы, а также в письменном виде в Департаменте городского хозяйства по адресу: ул. Марии Ульяновой, 15 и в филиалах Центра по работе с населением.

За участие в проекте будет начислено 20 баллов на Карту жителя Вологды, за победу – 50 баллов. Карта жителя уже должна быть зарегистрирована. Сделать это можно, подключив действующую банковскую карту на базе платежной системы «Мир» на портале проекта или оформив новую брендированную карту в одном из банков-партнёров: СЕВЕРГАЗБАНК, ВТБ, «Совкомбанк», банк «Вологжанин».

Чтобы участие в конкурсе «Цветущий город» было учтено в системе Карты жителя, при подаче заявки необходимо будет указать идентификатор карты, то есть номер, под которым она числится на ресурсе. Идентификатор можно найти в личном кабинете на портале Карты жителя, под qr-кодом. На полученные баллы, которые начисляются за участие и в других проектах, можно получить бесплатный билет в кино, право на бесплатное посещение бассейна и других спортивных занятий.

Итоги конкурса «Цветущий город» будут подведены в начале октября. Всего будет выбрано по три призовых места в каждой номинации.