Амурский лесной кот приехал из Краснодара в зоосад Деда Мороза

Зоосад Деда Мороза.

Амурский лесной кот поселился на вотчине Деда Мороза. Ему построили отдельный домик. А привезли его в зоосад зимнего волшебника из Краснодарского края.

Как сообщают сотрудники, ведет себя спокойно, изучает территорию, обнюхивает ее, знакомится с другими животными и сотрудниками.

Это редкий подвид бенгальского кота. В природе они обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря, а живут и охотятся поодиночке, плохо приручается. Амурский лесной кот охраняется и Красными книгами нескольких российских регионов, и Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. За содержание в неволе такого животного нарушитель закона может заплатить штраф до миллиона рублей или отправиться на принудительные работы на срок до трёх лет.