Segezha Group пригласила детей на праздники хорошего настроения

-

1 июня, в Международный День защиты детей, Segezha Group (MOEX: SGZH) пригласила детей сотрудников своих предприятий и организаций в 8 регионах присутствия на праздничные экскурсии, мастер-классы, конкурсы и викторины.

В первые дни лета в Лесосибирске Красноярского края волонтеры Лесосибирского ЛДК №1 совместно с творческим объединением города проводят «Арт-Маркет». 30 городских ремесленников обучат ребят живописи, технике создания красивых бумажных альбомов, лепке из слаймов и рисованию на воде. Для маленьких гостей готова развлекательная программа с аниматорами, аквагримом и сладостями. В Кодинске Приангарский ЛПК организует на острове Чольбиха спортивно-развлекательную программу для детей и родителей.

В соседней Иркутской области на предприятиях «Тимбер Инвест Груп», «Тайрику Игирма Групп» и «ТимберТранс» организованы детские экскурсии. Ребята смогут посмотреть, где работают их папы и мамы. В Усть-Кут и Новую Игирму приглашены не только дети сотрудников, но и ребята из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. 1 июня волонтеры компании также поздравят детей с инвалидностью из Иркутского хосписа. В Усть-Куте состоится мастер-класс по рисованию «Как дети видят добро», в Новой Игирме пройдет культурно-развлекательная программа с батутом.

В Вологодской области на Сокольском ДОК для детей сотрудников проходит «День открытых дверей» с экскурсией в цех производства уникальных CLT-панелей и посещением пожарной части. Дети лесозаготовителей ЛПК «Кипелово» тоже приглашены на промышленную экскурсию по Сокольскому ДОК, они смогут посетить и первые деревянные многоэтажки – ЖК «Соколики». 60 детей помладше примут участие в программе «Дома Петрушки», здесь состоятся: мастер-класс по росписи пряников, шоу мыльных пузырей и бумажная дискотека. 50 детей сотрудников Сокольского ЦБК 2 июня отправятся в путешествие во «Владения Бабы Яги» в селе Кукобой Костромской области.

В Галиче Костромской области 1-2 июня тоже организованы экскурсии для детей сотрудников Галичского фанерного комбината. 30 ребят посмотрят все этапы производства сортовой фанеры. После экскурсии будет брифинг, видеоролики и праздничное чаепитие. На предприятиях компании в Республике Карелия и в Кировской области, как и в других регионах, дети - почетные гости. К примеру, в Костомукше на заводе «Карелиан Вуд Компани» 3 июня пройдет детский мастер-класс по оформлению цветочных клумб - «Дети и цветы».

В Москве, в центральном офисе управляющей компании Segezha Group в Сити «Башня на Набережной» на «экскурсии в Поднебесье» побывали дети стратегов, маркетологов, логистов, финансистов, юристов и менеджеров различных дивизионов. Ребята приняли участие в квиз-тестах, конкурсе детских рисунков и викторине о лесе.

Все мероприятия в День защиты детей подготовлены волонтерами и молодежным движением Segezha Group. С 1 по 4 июня компания проведет в восьми регионах присутствия более 20 праздничных мероприятий.

Реклама. ООО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат». https://sokoldok.ru.