В Вологде закончились работы на первом этаже исторического дома на улице Герцена,38

Первый этаж Дома Пановых в Вологде открыли после реставрации.

Двухэтажный особняк находится в Вологде, на улице Герцена,38. Его с земельным участком около 7 соток выкупил в 2021 году Герман Якимов.

Называется дата постройки – 1825 год. Дом уникален тем, что здесь сохранилась настенная масляная живопись 19-го века неизвестного автора. Как рассказал реставратор Владимир Новоселов, были сделаны фасадные работы, частично благоустройство и внутренние работы: полы, потолки, убран весь лишний гипсокартон, дом привели в порядок.

Напомним, Герман Якимов уже купил и восстановил три исторических дома в Вологде – Дом купца Черноглазова на улице Чернышевского,17, Дом Извощикова на Чернышевского,55 и Дом Дружинина на Мальцева, 18. Во всех домах появился его бизнес - цветочные магазины.

Кроме того, предприниматель восстанавливает Дом Засецких на Ленинградской, правда, на условиях аренды. Там будут восстановлены дом, флигель, зимники, каретник.