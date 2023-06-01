В Вологде открывается одиннадцатый фестиваль "Лето в Кремле"

Музыкально-поэтическая композиция «Добру откроется сердце…»

Фестиваль «Лето в Кремле» отрывается в Вологде. Он проходит одиннадцатый раз в уникальной исторической среде. Часть мероприятий будут посвящены юбилеям: 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова – «Всенощное бдение» в исполнении Хоровой капеллы «Ярославии» и 110-летию со дня рождения Александра Яшина – музыкально-поэтическая композиция «Добру откроется сердце…», которую представит Вологодский драматический театр.

Всешл в программе, подготовленной Вологодской филармонией, полтора десятка концертов и спектаклей, они пройдут под открытым небом. Она рассчитана на два месяца. В городе пройдут выступления масштабных хоров и оркестров, популярных музыкантов, звезд театральной сцены, прозвучит этно-музыка.

«Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня концертом Молодежного эстрадного хора Вологодского областного колледжа искусств. Закрывает фестиваль также молодой коллектив – проект «Этносфера». Он объединяет в своем кругу выдающихся музыкантов, композиторов, фольклористов, творчество которых связано с этнической культурой народов России", - рассказал генеральный директор Филармонии Денис Саничев. Перед вологжанами выступят оркестр Военно-морского Флота и Фонограф-Джаз-Бэнда. В жанре художественного слова предстоит выступление Ольги Кабо и Валерия Баринова под музыку, которую исполнит Матвей Костолевский. Несколько фестивальных событий можно будет увидеть в прямом эфире: открытие фестиваля, а так же концерты Молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» и уникальной этно-группы Роберта Юлдашева «Курайсы». Онлайн-трансляции пройдут 1 и 7 июня, а также 13 июля в группе Вологодской филармонии ВКонтакте.