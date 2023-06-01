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Общество1 июня 2023 8:57

В пеший поход из центра Вологодской области к Деду Морозу отправился харовчанин Александр Коробов

Со скандинавскими палками он планирует пройти более 600 километров
Иван Чухнин
Старт дан в географической точке - Центр Вологодской области. Фото: Олег Тихомиров, ВКонтакте.

Старт дан в географической точке - Центр Вологодской области. Фото: Олег Тихомиров, ВКонтакте.

Харовчанин Александр Коробов отправился в пеший поход: от географического центра Вологодской области – деревни Семенихи до вотчины Деда Мороза. Вооруженный палками для скандинавской ходьбы харовчанин планирует пройти 636 километров - по родной области это дальше, чем до Москвы.

Фото: Олег Тихомиров, ВКонтакте.

Фото: Олег Тихомиров, ВКонтакте.

Энтузиаст имеет за плечами лишь 19-килограммовый рюкзак со всем необходимым. В географическом центре Вологодской области прошел небольшой митинг с участием главы района. "Здорово, что на нашей земле есть такие целеустремленные энтузиасты. Пожелал Александру Александровичу легкой дороги, меньше препятствий, и, конечно, победного финиша на родине Деда Мороза", - сообщил глава Олег Тихомиров на своей странице ВКонтакте.

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