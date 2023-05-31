Работы в парке Ветеранов в Вологде ведутся с опережением графика

Фото: пресс-служба Администрации города Вологды.

В Вологде приводят в порядок Парк Ветеранов. Финансирование ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Эта территория победила в 2022 году в голосовании горожан - за ее благоустройство высказались свыше 20 тысяч вологжан.

Благоустройством Парка Ветеранов занимается компания «ГОАРА».По контракту работы нужно завершить до 31 октября 2022 года. На эти работы направлено более 100 млн рублей из бюджетов трех уровней.

Обширные работы производятся под контролем общественной комиссии, в состав которой входят городские и областные депутаты, жители соседних домов, активисты ТОС. Есть и результат: работы идут с опережением графика. "Строители пользуются тем, что стоит хорошая погода, работают максимально быстро", – пояснил директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Средств выделены на благоустройство центральной части, обустройство входной группы, дорожек, установку малых архитектурных форм, системы освещения и видеонаблюдения, ремонт туалетов.

В парке уже подготовлены основания для дорожек, установлен бордюрный камень, проложен электрический кабель. В ближайших планах строителей - завершить подготовку дорожек для укладки брусчатки, приступить к монтажу нового сантехнического оборудования.

«Жители Вологды всегда активно участвуют в работе по благоустройству города, в том числе с точки зрения контроля за качеством работы. По Парку Ветеранов тоже сформирована общественная комиссия, в которую входят депутаты, представители ТОС, жители. Каждые две недели комиссия выходит на объект, все возникающие вопросы обсуждаются с подрядчиком. На данный момент серьезных замечаний нет, как и отставаний от графика. Сейчас идет поставка тротуарной плитки, с понедельника начнется ее укладка. Парк любим вологжанами, и, конечно, люди заинтересованы, чтобы он стал уютным красивым, функциональным местом», - рассказала директор Центра по работе с населением Елена Громова.

Напомним, под контролем общественников проходят все городские работы по благоустройству. А сейчас жители выбирают среди восьми территорий ту, которая будет обновлена в 2024 году. Для голосования предложены площадь им. Бабушкина, бульвар по проспекту Победы, Осановская роща (2-й этап), парк «Евковка», сквер 300-летия полиции в мкр Охмыльцево, сквер 825-летия Вологды, бульвар по улице Ильюшина, сквер за ДК ПЗ.

Сегодня – последний день онлайн-голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Высказать свое мнение можно на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров. За участие в голосовании вологжане могут получить бонусные баллы на Карту жителя Вологды, а впоследствии обменять их на бесплатное посещение кино или спортивных занятий.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды». является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.