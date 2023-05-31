Андрей Луценко помог многодетной семье поключиться к газу

Фото со страницы ЗСО

Жительница Вологодского округа Юлия Чебыкина обратилась к председателю Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко с просьбой оказать содействие в подключении дома к сетям газораспределения. Труба возле участка была проложена еще прошлым летом, осенью ее состыковали с трубой, идущей от дома. В декабре все работы были приняты, в том числе и по установке газового котла. Далее срок подключения постоянно переносился. Многодетная семья устала ждать. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

Юлия Чебыкина обратилась к спикеру областного парламента и проблема решилась через три недели. В дом провели газ.

Фото со страницы ЗСО

«У нас многодетная семья, я нахожусь в декретном отпуске с годовалым малышом. Муж в одиночку содержит семью. До подключения газа мы платили 17 тысяч рублей за электричество, так как котел, обеспечивающий дом теплом и водой у нас именно электрический. Сейчас заплатим 1200 рублей. Представляете, какая экономия!» - рассказывает Юлия Чебыкина.

«Очень рад, что семья Чебыкиных после нескольких месяцев ожидания может начать пользоваться газом. К тому же с существенной экономией средств, которые для многодетной семьи имеет определяющее значение. Благодарю АО «Газпром газораспределение Вологда», работы удалось выполнить в кратчайший срок», - заявил Андрей Луценко, председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия».