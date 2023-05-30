В Вологде планируется создать питомник по выращиванию деревьев

Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды обсудил возможность создания городского питомника по выращиванию деревьев для озеленения Вологды в дендрологическом саду ВГМХА. Сад был заложен в 1999 году, занимает площадь около 12,5 га и насчитывает более 280 видов древесных и кустарниковых пород, акклиматизированных для нашего региона. Подробности сообщила прес-служба Администрации города.

«Для формирования полноценного «зеленого каркаса», который влияет на чистоту воздуха в Вологде, мы стремимся каждый год высаживать не менее 2500 деревьев. Это важно для экологии города, для комфортного проживания людей. Поэтому договорились с Вологодской молочно-хозяйственной академией о создании питомника, где будем выращивать деревья для наших улиц, парков и садов. Важно, что при этом мы получаем акклиматизированный посадочный материал, у которого приживаемость намного выше. Это интересно и академии, так как студенты могут набираться опыта, и, конечно, городу», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: администрация города Вологды

В Вологде растут липы, клены, дубы, сосны, лиственницы, рябины. В дендрологическом саду есть возможность выращивать эти виды, а также цветущие растения и кустарники: каштаны, черемуху, яблони, вишни - и высаживать в вологодских парках и скверах.

«Было предложено вовлечь дендрологический сад в работу по созданию городского питомника. Это обеспечит город акклиматизированным и проверенным посадочным материалом, что гарантирует высокую приживаемость и сохранность растений, а также увеличит их видовое разнообразие. Мы хотели бы не только помочь городу, но и дать толчок для развития дендросада, чтобы он был производственной площадкой», - пояснил заведующий кафедрой лесного хозяйства ВГМХА им. Н. В. Верещагина Фёдор Дружинин.

«Для нужд городского питомника у нас выделено специальное место, где можно вырастить порядка 3000 деревьев. Для озеленения Вологды подходят более 100 видов», - рассказал заведующий дендрологическим садом ВГМХА им. Н. В. Верещагина Александр Карбасников.