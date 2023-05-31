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Общество31 мая 2023 10:30

Фестиваль сапсёрфинга состоится в Череповце 25 июня

Он будет организован второй раз
Иван Чухнин
В прошлом году фестиваль вызвал огромный интерес череповчан. Фото: ВКонтакте, Вадим Германов.

В прошлом году фестиваль вызвал огромный интерес череповчан. Фото: ВКонтакте, Вадим Германов.

Фестиваль сапсёрфинга пройдет в этом году на Шексне. Мэр города Вадим Германов уверен, что он будет массовым: "25 июня с 16:30 на Александровской набережной в Череповце яблоку будет некуда упасть".

Фестиваль организован Череповецким молодежным центром и Вологодской областной Федерацией подводного спорта. Средства на проведение мероприятия выделены из областного бюджета по инициативе губернатора области.

Пробное мероприятие прошло в прошлом году. И фестиваль превзошел все ожидания!

"Мы не поверили глазам, когда увидели количество зрителей и участников. Уверены, что в этом году желающих будет еще больше. Ведь программа существенно расширена" - сообщил Вадим Германов.

Любители отдыха на воде проходят по Шексне в карнавальных костюмах. В программе - заплывы сапсерферов на скорость, показательные выступления спортсменов, а также парад яхт. Для болельщиков организован отдельный конкурс с призами.

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