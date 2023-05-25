Мэр Вологды отчитался о результатах работы Администрации города за 2022 год

25 мая мэр Вологды отчитался о результатах за 2022 год на сессии Вологодской городской Думы. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

«Все проекты, которые планировались на 2022 год, реализованы. Все задачи, которые перед нами ставил Губернатор Олег Кувшинников с учетом региональных и федеральных проектов, мы выполнили. В целом с точки зрения развития города год был достаточно успешным. Сдан филиал школы №26 в Южном микрорайоне, и 1 сентября туда пошли дети; началось строительство школ на ул. Сергея Преминина и в Прилуках. Подготовлена проектно–сметная документация с согласованием госэкспертизы по Некрасовскому мосту, и мы начинаем строительство этого масштабного объекта. И это только самые крупные проекты. Такой результат - заслуга не администрации или мэра Вологда, это заслуга нашей большой команды—Губернатора, регионального правительства, коллег-депутатов федерального парламента, Законодательного Собрания области, Вологодской городской Думы. Только благодаря этой слаженной работе на всех уровнях нам удаётся двигаться вперед», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр отметил значительный объем межбюджетных трансферов - более 10 млрд рублей в 2022 году – которые направляются в том числе на реализацию крупных проектов. Это строительство ул. Поэта Романова, которая является первым элементом будущего Малого транспортного кольца, капитальные ремонты мостов, дорог, дворов и общественных пространств. Работы по этим направлениям ведутся ежегодно, и с начала работы национальных проектов в Вологде уже обновлено 60 км дорог, более 270 дворов. Пополнением в ряду общественных пространств в 2022 году стал Затоновский берег.

В рамках нового для Вологды механизма финансирования – инфраструктурного бюджетного кредита – идет закупка экологичных автобусов. За 2022-2023 годы 40 машин пополнили автопарк муниципального перевозчика. Надежность водоснабжения Вологды обеспечивает капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера по федеральной программе. Вологда продолжает работу и в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, так, в 2022 году был построен дом для переселенцев на ул. Архангельской на 208 квартир.

«Работу по решению жилищных вопросов, в том числе по исполнению судебных решений, ведем и за счет муниципальных ресурсов. Для сравнения, в 2015 году у нас было около 600 таких судебных решений, сейчас – 87. Только за 2022 год исполнено 60 судебных решений по внеочередному предоставлению жилья. Это огромная работа, и мы используем здесь разные механизмы. Например, предоставляем жилое помещение и выплату на ремонт или предлагаем денежную выплату на приобретение жилья самостоятельно. Немало людей, которые воспользовались такими возможностями», - рассказал Сергей Воропанов.

Отдельно Мэр Вологды остановился на проектном управлении, которое лежит в основе работы Администрации города. На данный момент реализуется 31 муниципальный проект

«Проектное управление позволяет подходить к вопросу комплексно, объединять усилия власти, бизнеса и общественности, привлекать внебюджетные средства, получать результаты в сжатые сроки. В рамках проекта «Зеленый каркас» за год высажено 2,5 тысячи деревьев, и эта работа по озеленению Вологды будет продолжена в таком же темпе. Благодаря активному развитию в Вологде электротранспорта и зарядной инфраструктуры регион вошел в соответствующий федеральный проект. В рамках проекта по реновации промышленных территорий бывших заводов реализовано 12 инвестпроектов, создано более 1000 новых рабочих мест. Проект по реновации объектов деревянного зодчества позволил восстановить 7 памятников архитектуры, которые стали туристическими объектами. Всего же подобная работа ведется по 37 зданиям», - рассказал Мэр Вологды.

Такие проекты как «Зеленый каркас», «Развитие электротранспорта», реновация промышленных производств, создание скейт-парка «Яма» получили высокую оценку на федеральном уровне, став победителями и призерами всероссийских конкурсов и премий. Стратегический проект «ЭкоВологда-2030» признан лучшим на национальном конкурсе проектного управления, а накануне получил 2 место на Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия» в номинации «Государственная политика в сфере

низкоуглеродного развития».

По итогам отчета депутаты задали целый ряд вопросов и в целом высоко оценили результаты работы городской Администрации в 2022 году.

«Важнейшая задача, которую перед собой ставит городская команда – достижение финансовой стабильности и увеличение показателей бюджета. Сейчас он составляет более 17 миллиардов рублей, и это следствие эффективной работы Администрации и Думы при поддержке Губернатора области и федерального центра. Те колоссальные средства, которые доводятся, позволяют строить новые дороги, улицы, парки и скверы, поликлиники и школы. Нам доверяют, и мы работаем – в одной городской команде! В сложившейся непростой обстановке Администрации во главе с Сергеем Воропановым удалось сохранить стабильное развитие экономики и социальной сферы при поддержке оперативно реализованного комплекса мер, принятых на федеральном и региональном уровнях. Впереди – масштабные и амбициозные задачи, в том числе и подготовка к юбилею города, уверен, что команда Мэра успешно с ними справится», - сказал Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Добавим, также ежегодно проходит Публичный отчет Мэра Вологды. Итоги работы за 2022 год он представил жителям в январе – феврале 2022 года в серии видеороликов по разным сферам.