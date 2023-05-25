Проект Деда Мороза в Великом Устюге ждет перезагрузка

Замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов во время Правительственного часа, который прошел в рамках 21-й сессии Законодательного Собрания, выступил с докладом о развитии сферы туризма на территории региона. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

В 2022 году туристический поток в регионе составил 3,4 миллиона посетителей. В 2023-м количество туристов планируется увеличить на 100 тысяч.

Чаще всего гости региона посещают Вологду, Череповец, Великоустюгский, Череповецкий, Тотемский, Белозерский, Грязовецкий, Вологодский округа, Кирилловский и Вытегорский районы.

Фото: Иван Чухнин

Всего в области достаточно мест в гостиницах - более 5 тысяч номеров, в которых могут одновременно проживать свыше 15 тысяч человек.

В муниципальных образованиях сформировано более 340 туристских маршрутов в рамках культурно-познавательного, сельского, усадебного, активного, водного, этнографического, религиозно-познавательного, детского, образовательного и промышленного туризма. В том числе это маршруты Череповец - ворота «Железного поля» (г. Череповец), «Северная Фиваида» (Вологда - Кириллов - Ферапонтово), «Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья» (г. Тотьма), «Сизьма - самобытный уголок Вологодчины (с. Сизьма), «Вологда - душа Русского Севера» (г. Вологда).

Замгубернатора выделил два основных приоритетных проекта в сфере туризма – это «Русские берега» и «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

«Русские берега» - это самый масштабный проект, суммарный объем вложений превышает 12 млрд рублей сразу в нескольких муниципальных образованиях региона – это как бюджетные средства, так и средства инвесторов. В составе кластера более 20 объектов. На сегодняшний день реализация проекта осуществляется в 6 муниципальных образованиях, - рассказал Виталий Тушинов. - Уже произведённые инвестиции в туристический кластер «Великий Устюг – родина Деда Мороза» оценивается нами более чем в 7 млрд рублей. В этом году проект отмечает своё 25-летие. За это время объекты кластера посетило более 4 млн человек. Мы видим очень серьезный потенциал по развитию. Предстоящие инвестиционные вложения в проект превысят 5 млрд. Есть инвесторы, которые заинтересованы в развитии проекта. Речь идет о значительном расширении территории и фактически создании нового круглогодичного туристического кластера «Великий Устюг – сказочная столица России».

Фото: Евдокия САХАРОВА

Среди приоритетных направлений развития сферы Виталий Тушинов выделил активное участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», увеличение объема путешествий детей школьного возраста, классификация средств размещения туристов и оценка востребованности маршрутов.

«Важно отметить, что регион планирует уделять серьезное внимание сертификации туристических услуг, поддержке гидов и экскурсоводов, а также авторского туризма – эти отрасли пользуется спросом, а значит, требует серьезного внимания и поддержки. Конечно, для нас очень важно воспринимать туризм не только как показ территорий, он несет большую воспитательную и профориентационную функцию. В том числе этому способствуют современные отраслевые музеи – металлургической и химической промышленности, - отметил заместитель председателя комитета ЗСО по экономической политике и собственности, член фракции «Единая Россия» Михаил Ананьин. – Мы всегда говорили внутренний въездной туризм – это важная составляющая экономики, так вот сейчас прекрасная возможность уделить этому особое внимание. Люди хотят познакомиться с нашей великой страной, а нам есть, что им показать».