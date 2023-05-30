Фото: пресс-служба ЗСО.

Андрей Луценко рассказал вологжанам о нововведениях в законодательстве. В конце мая и начале июня вступают в силу ряд федеральных законов. Они направлены на поддержку участников СВО, семей с детьми, а также безопасность подростков. "В России продолжают разрабатывать меры поддержки для военнослужащих в зоне СВО", - сообщил он.

В частности, вступил в силу закон, позволяющий семьям бойцов пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Помимо этого, участники спецоперации, которые являются детьми-сиротами, смогут в приоритетном порядке получить жилье от государства.

"Считаю, эти позволят улучшить положение семей, обеспечить стабильность и защищенность", - дал оценку нововведениям председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Участники СВО освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление российского паспорта и водительских прав.

Еще одно новшество коснется торговли и призвано оградить подростков от вредной привычки. С 1 июня торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции нельзя будет на ярмарках, выставках или дистанционно. Продажа будет разрешена только в магазинах и павильонах. Помимо этого, вводится запрет на демонстрацию кальянов и других подобных устройств в торговых объектах.

Кроме того, вступают законопроекты, дающие налоговые послабления семьям с детьми.

"Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог при продаже земельного участка, на котором стоит продаваемый дом, а также хозяйственные постройки. Ранее семьи были освобождены от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий", - добавил Андрей Луценко.