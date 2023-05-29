Студенты будут переводить произведения вологодского писателя Василия Белова

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Произведения вологодского писателя Василия Белова переведут на иностранные языки. Объявлен Всероссийский конкурс переводов (с международным участием). Его проводит Музей-квартира В.И. Белова и Вологодский государственный университет, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Института социальных и гуманитарных наук.

Как рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов,

Василий Белов, благодаря Союзу писателей СССР побывал в 34 странах, сменил три загранпаспорта. Всего было издано более 130 книг, из них 49 за рубежом. "Это без учёта публикаций в журналах, газетах и других изданиях. На данный момент в Международной базе ЮНЕСКО отражены 39 изданий", – уточнил Михаил Шаромазов. – Ему нравилось путешествовать. Он побывал в Японии, Франции, Италии, Сербии и других странах. Для Белова важно было узнать что-то новое – он всегда проявлял интерес к окружающему миру, другим странам, знакомился с обыденной жизнью людей, с их культурой, общался с коллегами-писателями, общественными деятелями, филологами и студентами, сравнивал нашу жизнь с иностранной. К примеру, приехав однажды в Болгарию, Белов сразу пошел смотреть музей народного быта. Изучал прялки, молотилки, грабли и рассказывал экскурсоводу о том, что у нас этот инвентарь сделан по-другому. В поездке по Японии его интересовали не только предметы быта, но и как живет крестьянство..."

На иностранных языках представлены повести «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы», романы «Кануны» и «Всё впереди», «Рассказы о всякой живности» и отдельные рассказы. Однако остаются непереведёнными многие из произведений писателя, представляющие художественную ценность и богатство языка. Эти тексты и станут материалом для работы начинающих переводчиков – участников конкурса.

Целю конкурса является популяризация творческого наследия Василия Белова и сохранения традиций отечественной школы художественного перевода. К участию приглашаются студенты российских и зарубежных высших и средних профессиональных учебных заведений без ограничения возраста, специальности и направления (профиля) подготовки.

Организаторы ждут работы - переводы отрывков из предложенных организаторами произведений Василия Белова на английский, немецкий, французский языки. А жюри конкурса выберет лучший художественный перевод.

Оценивать конкурсные работы будут специалисты Кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ. Итоги Конкурса будут подведены во время проведения Х Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» в октябре 2023 года.

Приём работ будет происходить по 18 сентября 2023 года.

Вся информация и материалы конкурса размещены ВКонтакте на стране=ице Музея-квартиры В.И. Белова (https://vk.com/belovmuseum), а также по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/qtsTWi5DHLFpxg