В Вологодская области все трудней купить газеты и журналы

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В Вологодская области закрываются торговые точки, где можно купить газеты и журналы. Об этом говорят цифры. Количество киосков и нестационарных торговых объектов, где более 50 процентов – пресса, за 2022 год в регионе сократилось на 82. Их осталось только 50! И это на всю область с населением более миллиона человек.

В рейтинге обеспеченности киосками Вологодчина за год просто рухнула - спустившись на 31 позицию, оказавшись на 62 месте. Сокращение составило более чем в два с половиной раза!

Можно сказать, что такая тенденция – по всей стране. Отнюдь. Статистика свидетельствует, что в 2022 году в 23 субъектах РФ ситуация с киосками печати улучшилась. Наибольшее количество новых киосков появилось в Московской области (121), Калининградской области (113), Удмуртской Республике (84). Еще в шести регионах увеличение количества киосков за год составило от 30 до 40 объектов – это Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Нижегородская область, Ставропольский край и Омская область.

Среди тех, кто «свертывает» торговлю печатными изданиями, кроме Вологодской, 55 регионов. В лидерах - Республика Башкортостан и Санкт-Петербург, где их стало меньше соответственно на 185 и 176 объектов. От 50 до 100 киосков было закрыто в Ростовской области (-95 объектов), Самарской области (-94), Новосибирской области (-89), Вологодской области (-82), Томской области (-97), Кабардино-Балкарской Республике (-58), Кировской области (-52).

Всего к началу 2023 года в стране насчитывалось свыше 13,2 тыс. торговых объектов. За 2022 год количество сократилось на 7,3% - закрыты были более чем тысяча объектов.

Обеспеченность граждан нестационарными торговыми объектами ухудшилась на 7,1% и составила в среднем 10,9 тыс. жителей на 1 объект. В Северо-Западном федеральном округе обеспеченность составляет ниже страновой - 10,3 тыс. жителей на 1 киоск. Это, конечно, лучше, чем Кабардино-Балкарская Республика, Ханто-Мансийский автономный округ, Югра, Республике Коми, Республике Северная Осетия – Алания, где один киоск обслуживает от 72,5 до 98,3 тыс. жителей. Но и не предел мечтаний.

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) проанализировал состояния сети розничной продажи газет и журналов в регионах, основываясь на информации, который предоставили органы исполнительной власти. Специалисты констатируют: в целом по стране ситуация с киосками прессы продолжает ухудшаться, обеспеченность ими населения все менее соответствует утвержденным Правительством РФ нормативам.

Ухудшение ситуации с киосками прессы объясняется объективными причинами. Это и снижение спроса на печатную продукцию из-за подорожания, вызванным ростом цен на бумагу, на расходные материалы, типографские услуги. Конечно, сказывается и растущая «цифровизация» населения, и уход с российского рынка некоторых зарубежных журнальных брендов после начала СВО, и др..

Среди субъективных факторов - не всегда продуманные и оправданные действия местных администраций, нежелание создавать благоприятные условия для такого низкорентабельного, но имеющего важное социальное значение бизнеса, как распространение печатной продукции.