Выводок лисят пробрался в вологодский музей без билета

Вряд ли зверята пришли в музей с разрешения родителей.

В музей под открытым небом «Семенково» под Вологдой пришли лисята. Выводок удалось сфотографировать сотруднику музея Наталье Киршиной, снимки покорили пользователей соцсетей. Архитектурно-этнографический музей расположен в деревне Семенково, это в 12 километрах от областной столицы в сторону Кириллова.

В музее под открытым небом «Семёнково» представлены крестьянские дома, хозяйственные и культовые постройки. Сюда и пришел целый выводок лисят.

Про зверят на территории заповедника сообщает вологодская районная газета «Маяк».

Безбилетников было пятеро!

Как прокомментировали зоологи, сейчас то время, когда лисята выходят из норы, родители обучают их охотиться.

«Лисята учатся подкрадываться и ловят предмет - листочек или шишку, или один из лисят захватывает предмет, другие стремятся его отобрать, - цитирует газета «Маяк» сотрудников Вологодского краеведческого музея-заповедника. - Игры имеют большое значение для дальнейшей адаптации к окружающему миру, вот и эти малыши, судя по фото, готовятся освоиться в новом для себя мире».