В Вологде 26 мая открытие выставки «Искусство лета»

В Вологде 26 мая в 18:00 состоится торжественное открытие художественной выставки «Искусство лета». В Вологодской областной картинной галерее, главном здании, покажут произведения российских и вологодских художников из фондов галереи.

"В экспозиции будут представлены пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, посвященные лету, наполненные сочными красками и безмятежным настроением. Среди мастеров, как классики изобразительного искусства, так и современные художники: Владимир Серов, Карл Фридман, Генрих Асафов, Джанна Тутунджан, Василий Басов, Олег Бороздин, Борис Белянин, Нина Железняк, Георгий Калинин, Владимир Корбаков, Михаил Ларичев, Юрий Коробов, Ксения Нечитайло, Георгий Попов и другие талантливые живописцы", – говорится на сайте галереи.

Выставка будет работать до 9 июля по адресу Мира, 34. Возрастные ограничения 6+.

Фото предоставлено ВоКГ.