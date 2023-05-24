В Вологде одиннадцатый раз пройдет "Лето в Кремле"

Валерий Баринов и Ольга Кабо станут гостями Вологды.

В Вологде пройдет «Лето в Кремле». На него организаторы приглашают всех - и вологжан, и гостей города.

Театральный фестиваль «Голоса истории», который проводится в регионе больше 30 лет, чередуется с театрально-концертным сезоном «Лето в Кремле». И этот год - как раз тот случай: на сцене Консисторского двора Вологодского кремля одиннадцатый раз проходит "Лето в Кремле". В программу проекта вошло 14 разножанровых мероприятий – музыкальных и хореографических программ, спектаклей, литературно-музыкальных композиций, которые пройдут с 1 июня по 6 августа.

Торжественное открытие театрально-концертного сезона состоится в первый день лета выступлением Молодежного эстрадного хора Вологодского областного колледжа искусств. Название мероприятия задаст тон всего сезона: «Вологда – душа Русского Севера».

В Год педагога и наставника, объявленного Президентом России, красной нитью проекта станет тема наставничества: в программе заявлены выступления нескольких молодежных и детских коллективов. Помимо эстрадного хора колледжа искусств выступит Молодежный оркестр национальных инструментов «Терема», а Детский музыкальный театр города Вологды представит хореографическую композицию «Дюймовочка». Закроет фестиваль также молодой коллектив – проект «Этносфера» пианиста Сергея Филатова, объединяющий в своем кругу выдающихся музыкантов, композиторов, фольклористов, творчество которых связано с этнической культурой народов России.

Знаковыми для «Лета в Кремле» станут мероприятия, посвященные юбилеям этого года. 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова будет посвящен концерт Хоровой капеллы «Ярославия» и исполнение ими «Всенощного бдения» – одного из величайших хоровых сочинений композитора. К 110-летию со дня рождения писателя-земляка Александра Яшина будет показан музыкально-поэтический спектакль Вологодского драматического театра «Добру откроется сердце…» – премьера этого года.

Поскольку сезон театрально-концертный, отдельной страницей «Лета в Кремле» станут постановки вологодских театров, которые будут показаны в стенах Вологодского кремля. Театральная неделя пройдет с 13 по 20 июня.

Гостями вологодского «Лета в Кремле» станут заслуженная артистка РФ Ольга Кабо и народный артист РФ Валерий Баринов, которые представят литературно-музыкальный спектакль на стихи Есенина, Пастернака, Блока, Ахматовой, Цветаевой и Шекспира под аккомпанемент заслуженного артиста РФ Матвея Костолевского. Среди московских гостей «Лета в Кремле» также Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота России имени Римского-Корсакова под руководством Валентина Лященко и выступление «Фонограф-Джаз-Бэнда» и народного артиста России Сергея Жилина.

Билеты уже продаются на сайте Вологодской филармонии.