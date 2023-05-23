Алексей Мордашов может стать владельцем Яндекса

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Череповецкий миллиардер попал в список потенциальных покупателей контрольного пакета акций «Яндекса». Об этом сообщило издание The Bell (признано иностранным агентом).

Владельцами также могут стать глава «Интерроса» Владимир Потанин, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, предприниматель Алексей Мордашов и банк ВТБ. 22 мая в Дубае совет директоров голландской Yandex N.V. обсудил сумму сделки.

Ранее стоимость агентство Bloomberg оценило в 600 миллиардов рублей. Это с учетом что скидки в 50%, которую должны предоставить иностранные компании при уходе с российского рынка.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года было объявлено о планах разделить активы группы. Часть направлений продолжит работать в России, а международные подразделения компании отделятся и останутся под управлением в Нидерландах под новым названием.

На данный момент основной акционер компании LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Ему принадлежит 45,1% голосующих акций, а также 8,5% акционерного капитала. В «Яндексе» информацию не комментируют.