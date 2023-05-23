Глава района призвал мочить всех нарушителей правил дорожного движения

Сергей Маров: "Ездим как Кощеи Бессмертные, но получается не всегда..."

Пост, полный боли и отчаяния, опубликовал на своей официальной странице глава Шекснинского района Сергей Маров. В районе время от времени происходят трагедии на дорогах. И меньше их не становится. При этом люди не стесняются нарушать правила и бравировать в соцсетях. Например, одна из женщин сфотографировала спидометр - стрелка показывает под двести километров в час. Недавно на территории муниципалитета произошло ДТП, случившееся на территории муниципалитета. Результате один человек погиб, трое получили травмы. По словам главы района, в этом году на дорогах Вологодчины уже погибло 37 человек. Из них в Шекснинском районе - 8.

Сергей Маров говорит: «В одной семье похороны, а в больнице трое, и из них один – парнишка 12 лет. За что они разлеглись кто по моргам, кто по больницам? Ответ есть, но говорить об этом тошно. Скажу лишь, что недавно прислали мне фото, которое выложила в сеть одна шекснинская автоледи: одной рукой рулит, а другой фотографирует спидометр, на котором «под двести»... И хрен с ней, если расшибется в лепёшку – отскоблят и похоронят. Но ведь из-за таких свистулек, не дай бог, снова кто-то невинный ляжет или в гроб или на больничную койку. Поэтому мочите их, как можете: сообщайте в ГИБДД, на 112, снимайте видео и выкладывайте в сеть. Здоровее будем!»