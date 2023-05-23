По камерам наблюдения в Вологде вычислили воровку дорогих духов

Фото: архив МВД.

В Вологде полицейские раскрыли кражу дорогих духов. Девушка украла их прямо из торгового зала. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде обратилась представитель магазина парфюмерии и косметики. Женщина рассказала, что по камерам видеонаблюдения сотрудниками был выявлен факт хищения. Пропали духи за 4 тысячи рублей.

Личность подозреваемой установлена - это ранее судимая 29-летняя вологжанка. Она дождалась когда рядом не будет консультантов и покупателей, спрятала духи в карман и ушла. Позже вологжанка продала их на улице случайному прохожему за 2 тысячи рублей.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.