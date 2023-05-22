Вологжан за кражу с кладбища покарала судьба

Божий суд свершился еще до заседания городского суда: череповчане уже оказались наказаны за кражу с кладбища. Они несколько раз приходили на городское кладбище №2 и воровали алюминий - таблички с надгробий.

Кражи происходили осенью 2021 года. Один гражданин отрывал таблички, двое других складывали их в рюкзак. Алюминий охотно брали в пункте приема металлов. А вырученное троице хватало на пропой.

Однако еще во время предварительного следствия их жизнь изменилась: двое из троих стали инвалидами.

Один из них, будучи пьяным, выпал с пятого этажа. Он выжил, но получил серьезные травмы. Лечение в больнице длилось полгода. Из родственников кроме брата, который с ним не общается, у него никого нет, постоянное место жительства тоже отсутствует. Он был вынужден обратится за помощью в социальный центр, где ему помогли оформить вторую группу инвалидности и где он проживает в настоящее время. Спиртное с тех пор не употребляет. В феврале 2023 года суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период.

Второй мужчина в марте 2022 года оказался на больничной койке с сильным обморожением ног. Ему ампутировали ступни, сейчас передвигается на костылях. В социальном центре мужчина получил помощь с оформлением инвалидности, но жить после выписки из больницы отправился в заброшенный дом в дачном кооперативе, поскольку постоянного места жительства не имеет. Приговором Череповецкого городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Третьему соучастнику преступления, имеющему постоянное место жительства, работу, а также несовершеннолетнего ребенка на иждивении, суд назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Материальный ущерб, причиненный родственникам усопших, осужденным также придется возместить.