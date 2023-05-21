В Вологде в ряды полиции вступили пушистые новобранцы

Из нежных щеночков подготовят настоящих служебных собак Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Центр кинологической службы УМВД России по Вологодской области поступили юные псы. Они уже обучаются под присмотром опытных кинологов. Щенков знакомят с окружающим миром, учат взаимодействовать с людьми, выполнять команды, общаться с собаками.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Служебных собак обучают от простого к сложному. На раннем этапе щенкам прививают полезные качества и реакции необходимые в дальнейшей работе.

Милашкам предстоит год беззаботного детства, игрой с мячами, палочками, прогулками, сном по расписанию. Потом начнется серьезная служба — вынюхивать людей и опасные находки.