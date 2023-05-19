В Вологодской области 20 мая пройдет "Ночь музеев"

Фото со страницы губернатора

В субботу, 20 мая, Вологодчина присоединится к традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. Глава пригласил вологжан и гостей области посетить учреждения культуры в вечернее время. В этом году тема мероприятия «История и истории». Акцент на сохранении исторической памяти, знаменитых земляках, открытиях и событиях в стране. Музеи подготовили интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, концерты.

В Вологодском музее-заповеднике пройдут одни из самых масштабных мероприятий. Посетители смогут пообщаться с экскурсоводом, реставратором, таксидермистом, хранителем коллекций.

В Череповце можно получить «Паспорт путешественника во времени». В нем будут отмечаться посещенные с 17 до 21 часа экспозиции. Собравшие 8 из 10 наклеек получат приз.

Фото со страницы губернатора

Самой необычной в этом году станет «Ночь музеев» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Посетители смогут не только побывать на экскурсиях и концертах, но и увидеть закат с галерей крепостных стен под звуки живой музыки.

В Тотемском округе «Ночь музеев» пройдет в деревне Варницы. Там посетителей ждут театрализованное представление и экскурсия. Особенная программа состоится на территории сользавода, где в этом году установлена настоящая кованая сковорода, изготовленная по технологиям XVII – XVIII веков.

Интересные программы подготовили Вологодская картинная галерея, Вологодский драматический театр, музеи Великого Устюга, Белозерского округа. В этом году к акции присоединились и небольшие музеи Вологодчины: Сямженский краеведческий, Бабушкинский исторический и Харовский историко-художественный.

Подробная афиша на сайте «Культура в Вологодской области».