Юрий Сапожников побывал в зоне СВО и передал гуманитарный груз

Пресс-служба Вологодской городской Думы.

Глава Вологды Юрий Сапожников побывал в пятой командировке в зоне СВО. Он передал груз помощи мобилизованным вологжанам - бойцами 2 мотострелкового батальона 380 МСП, где передал основную часть груза. Это тепловизоры, а инструменты, генератор, маскировочные сети, вещи. Все оборудование и материалы были собраны по конкретному запросу от бойцов.

"В сборе помогали предприятия и организации Вологды. Кроме этого, доставили медикаменты, продукты и одежду, письма детей, что приносили в наш пункт сбора жители города. Бойцы передают благодарности и приветы своим близким и всем вологжанам", – рассказал глава Вологды Юрий Сапожников. Традиционно бойцам были переданы именные посылки от их родных и близких.

Пресс-служба Вологодской городской Думы.

В зоне СВО требуется пиломатериал: для укрепления окопов, создания блиндажей. Так что в этой поездке Глава Вологды Юрий Сапожников доставил бойцам 40 кубометров доски. Пиломатериал предоставил депутат Вологодской городской Думы Алексей Коновалов, а с транспортировкой помогла компания «Огнеборец».

Во время выезда в 380 полк Глава Вологды Юрий Сапожников вручил бойцам городские награды за смелость и отвагу.

«Эти парни – жители не только Вологды, но и всей нашей области, а также их однополчане из разных регионов Родины – наша гордость. Сильные и мужественные, с честью выполняющие свой долг. И мы в наших поездках земляков выделяем только именными посылками от близких, а все, что везем в полк, например, пиломатериалы, маскировочные сети, печи – служит всем российским солдатам. Родина у нас одна, и победа будет за нами!» – подчеркнул Глава Вологды Юрий Сапожников.

Пресс-служба Вологодской городской Думы.

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, Глава Вологды посетил один из батальонов 380 мотострелкового полка, находящийся непосредственно на линии боевого соприкосновения. По заявке самих бойцов вручил им тепловизор, передал посылки от Управления Федерального казначейства по Вологодской области и партию книг, которые принесли жители города.

Кроме того Юрий Сапожников посетил радиотехнической батальон и передал бойцам согласно их заявке тепловизоры, радиостанции, строительные материалы и дождевики.

Друзья, если вы хотите помочь и приобрести оборудование, маскировочные сети либо пиломатериал для мобилизованных вологжан, будем рады вас видеть. Адрес: Козленская, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам– 708-102 доб. 203 и 8-900-507-87-48.