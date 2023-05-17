В Череповце с 5 по 11 июня пройдет фестиваль деревянных скульптур

В Череповце летом вновь пройдет фестиваль деревянных скульптур. С 5 по 11 июня мастера будут вырезать скульптуры на тему «Богатыри земли русской». Еще принимаются заявки на участие - до 25 мая. Об этом сообщает официальный портал города.

Команды обеспечат бензином и моторным маслом, местом для отдыха, двухразовым питанием. Привезут стволы осины из Пошехонья длиной не менее 6 метров и диаметром 60—80 сантиметров. Бревна уже заготовлены - материал распределится жребьевкой.

На призыв участвовать в конкурсе уже откликнулись гости из Беларуси и местные череповецкие команды.

Готовая скульптура или композиция должна быть высотой от 1,5 до 2,5 метров. Запрещается использовать домашние заготовки, красить и обжигать скульптуры.

За первое место победитель получит 100 тысяч рублей, за второе место 80 тысяч, за третье — 60. Еще будет приз зрительских симпатий.

Заявки и эскизы принимаются на почту Saharovaan@cherepovetscity.ru и e-minina@mail.ru.