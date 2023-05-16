Студенты ВоГУ собирают подписи против непродуманного переезда кафедры английского языка

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Кафедру английского языка ВоГУ выселяют из здания, где она находилась три года. Студенты собирают подписи против переселения.

Кафедра находится в здании на улице Мира, 8. Сейчас им предлагают перебраться в корпус на проспекте Победы, 71. На разведку англисты уже сходили и выяснили, что там менее комфортно. Например, проблема с туалетами. А аудитории - тесны. И - удручающие, не знающие ремонта интерьеры.

Со студентами и преподавателями встречался проректор по инфраструктурному развитию ВоГУ Олег Бухинко. Заседание затянулось: проректор сообщил преподавателям о переезде в новое здание, продемонстрировал план ремонта трех этажей корпуса по адресу Проспект Победы, 71. Ему пришлось ответить на многочисленные вопросы, в частности, почему им ухудшают условия, продуман ли общий план всеобщего переселения. Студенты хотят, чтобы в вузе были созданы условия для учебы: удобная мебель, техническое оснащение аудиторий, чтобы были цивильные туалеты, а площади аудиторий соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

Олег Иванович подробно рассказал об элементах оформления отремонтированных помещений. Однако, студентов, он не убедил, что переезд кафедре - во благо. И они собрали около 150 подписей под петицией против переезда. Недовольство выплеснулось в социальные сети.

По словам студентов, учиться в аудиториях на проспекте Победы неприемлемо. Самая большая аудитория рассчитана на 25 мест. Кабинеты выглядят как аварийное жилье. Не очень понятно, почему бывшие обитатели довольствовались такими интерьерами и мирились с отсутствием элементарного, того же туалета для мужчин.

Проблема и в том, что будут находиться в разных зданиях кафедры английского и немецкого языков. "Пламенный привет от студентов направления „АНЯ“ — Английский и Немецкий Языки. Про нас в университете, видимо, не знают и не помнят, не хотят даже и слышать, ведь расселение кафедр на такое расстояние было аргументировано тем, что они между собой особо и не связаны", - обижены студенты. Их возмущенные отзывы о происходящем можно почитать в группе Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ. То есть студенты будут вынуждены бегать или мчаться на велосипедах и самокатах из одного здания в другое: перерыв между занятиями всего 10 минут.

Почему этого никто не учитывает и не просчитывает - вопрос, конечно, к управленцам, к их профессионализму. Студенты и преподаватели попытались добиться встречи с ректором. Пока это не произошло. Студенты надеются на помощь депутатов и чиновников и не собираются отступать.

Администрация университета переезды объясняет "необходимостью улучшения условий обучения и научной работы". Занятия в двух корпусах на таком расстоянии намерены отрегулировать расписанием.

Для кафедры английского языка переселение это не первое - намоленное десятилетиями помещение на Мальцева они покинули не без скрипа. Новое место пришлось обживать - например, проблемы с розетками никто не способен был решить до переезда.

Студенты, а это в большинстве те, кто преодолел проходной балл выше 200, предлагают: "Проведите экскурсию для поступающих в наш „новый“ корпус, раз он по вашему мнению такой уютный и пригодный для обучения! Покажите аудитории, вмещаемостью 5 человек, в которых будут учиться группы по 16, ремонт советских времён и 6 аудиторий на весь ин.яз, муз.пед и культурологию! Затем посчитаем на пальцах желающих поступить сюда".

«Мы честно пытались донести совершенно простую идею о том, что учебный процесс, в котором варятся преподаватель и студент, неизбежно пострадает. Но такие мелочи не интересуют руководителей-чиновников-хозяйственников. Зачем улучшать и совершенствовать? 21 век на дворе, а жить будем как в начале 20, чем больше трудностей, тем лучше, мы же любим с ними справляться. Если же все обещания останутся обещаниями, вы нас ещё услышите, и медийность университету придётся создавать уже не в самом лучшем свете»

«Петицию против переезда подписало около 150 человек, а теперь вы делаете вид, что всё прекрасно и что все довольны и счастливы? Вы разрываете две абсолютно неделимых кафедры английского и немецкого языка... До боли грустно и обидно за преподавательский состав английской кафедры, которые вложили столько сил в переезд 3 года назад, а теперь придётся снова бежать в корпус с отвратительными условиями, переносить на своих же плечах всю мебель, литературу и учебные материалы. И все обещания по поводу ремонта в нём так и останутся лишь на словах..."

Есть у этой истории еще одна сторона: речь совсем не о жестких скамейках без спинок, на которые планируют усадить студентов. Как сказал один сторонний человек, это не конфликт. Это студенты сдают экзамен на гражданскую состоятельность, а управленцы - на свою профпригодность.