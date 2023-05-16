Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 мая 2023 9:01

Студенты ВоГУ собирают подписи против непродуманного переезда кафедры английского языка

Переселение "народов" ведется без учета интересов переселяемых
Иван Чухнин
Welcome!

Welcome!

Welcome!

Welcome!

Кафедру английского языка ВоГУ выселяют из здания, где она находилась три года. Студенты собирают подписи против переселения.

Кафедра находится в здании на улице Мира, 8. Сейчас им предлагают перебраться в корпус на проспекте Победы, 71. На разведку англисты уже сходили и выяснили, что там менее комфортно. Например, проблема с туалетами. А аудитории - тесны. И - удручающие, не знающие ремонта интерьеры.

Со студентами и преподавателями встречался проректор по инфраструктурному развитию ВоГУ Олег Бухинко. Заседание затянулось: проректор сообщил преподавателям о переезде в новое здание, продемонстрировал план ремонта трех этажей корпуса по адресу Проспект Победы, 71. Ему пришлось ответить на многочисленные вопросы, в частности, почему им ухудшают условия, продуман ли общий план всеобщего переселения. Студенты хотят, чтобы в вузе были созданы условия для учебы: удобная мебель, техническое оснащение аудиторий, чтобы были цивильные туалеты, а площади аудиторий соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

Олег Иванович подробно рассказал об элементах оформления отремонтированных помещений. Однако, студентов, он не убедил, что переезд кафедре - во благо. И они собрали около 150 подписей под петицией против переезда. Недовольство выплеснулось в социальные сети.

По словам студентов, учиться в аудиториях на проспекте Победы неприемлемо. Самая большая аудитория рассчитана на 25 мест. Кабинеты выглядят как аварийное жилье. Не очень понятно, почему бывшие обитатели довольствовались такими интерьерами и мирились с отсутствием элементарного, того же туалета для мужчин.

Проблема и в том, что будут находиться в разных зданиях кафедры английского и немецкого языков. "Пламенный привет от студентов направления „АНЯ“ — Английский и Немецкий Языки. Про нас в университете, видимо, не знают и не помнят, не хотят даже и слышать, ведь расселение кафедр на такое расстояние было аргументировано тем, что они между собой особо и не связаны", - обижены студенты. Их возмущенные отзывы о происходящем можно почитать в группе Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ. То есть студенты будут вынуждены бегать или мчаться на велосипедах и самокатах из одного здания в другое: перерыв между занятиями всего 10 минут.

Почему этого никто не учитывает и не просчитывает - вопрос, конечно, к управленцам, к их профессионализму. Студенты и преподаватели попытались добиться встречи с ректором. Пока это не произошло. Студенты надеются на помощь депутатов и чиновников и не собираются отступать.

Администрация университета переезды объясняет "необходимостью улучшения условий обучения и научной работы". Занятия в двух корпусах на таком расстоянии намерены отрегулировать расписанием.

Для кафедры английского языка переселение это не первое - намоленное десятилетиями помещение на Мальцева они покинули не без скрипа. Новое место пришлось обживать - например, проблемы с розетками никто не способен был решить до переезда.

Студенты, а это в большинстве те, кто преодолел проходной балл выше 200, предлагают: "Проведите экскурсию для поступающих в наш „новый“ корпус, раз он по вашему мнению такой уютный и пригодный для обучения! Покажите аудитории, вмещаемостью 5 человек, в которых будут учиться группы по 16, ремонт советских времён и 6 аудиторий на весь ин.яз, муз.пед и культурологию! Затем посчитаем на пальцах желающих поступить сюда".

«Мы честно пытались донести совершенно простую идею о том, что учебный процесс, в котором варятся преподаватель и студент, неизбежно пострадает. Но такие мелочи не интересуют руководителей-чиновников-хозяйственников. Зачем улучшать и совершенствовать? 21 век на дворе, а жить будем как в начале 20, чем больше трудностей, тем лучше, мы же любим с ними справляться. Если же все обещания останутся обещаниями, вы нас ещё услышите, и медийность университету придётся создавать уже не в самом лучшем свете»

«Петицию против переезда подписало около 150 человек, а теперь вы делаете вид, что всё прекрасно и что все довольны и счастливы? Вы разрываете две абсолютно неделимых кафедры английского и немецкого языка... До боли грустно и обидно за преподавательский состав английской кафедры, которые вложили столько сил в переезд 3 года назад, а теперь придётся снова бежать в корпус с отвратительными условиями, переносить на своих же плечах всю мебель, литературу и учебные материалы. И все обещания по поводу ремонта в нём так и останутся лишь на словах..."

Есть у этой истории еще одна сторона: речь совсем не о жестких скамейках без спинок, на которые планируют усадить студентов. Как сказал один сторонний человек, это не конфликт. Это студенты сдают экзамен на гражданскую состоятельность, а управленцы - на свою профпригодность.

ОбразованиеИнтересное