35 миллионов рублей будут направлены на оборудование лабораторий в четырех череповецких школах

Фото: Вадим Германов, Телеграм.

Более 35 миллионов рублей потратят на оборудование лабораторий в череповецких школах. . В Правительстве области подвели итоги грантового конкурса.Все новые лаборатории будут установлены и готовы к работе в новом учебном году, сообщает мэр города Вадим Германов.

Школа № 1 полностью обновит оборудование для проведения уроков ОБЖ.

Аппараты для проведения химических реакций, физических опытов и датчики для изучения основных обменных процессов растений и животных поступят в школы № 9, 26 и лицей «АМТЭК». Каждое учебное заведение получит по 10 миллионов рублей, чтобы практические занятия именно такими и стали.