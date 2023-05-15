Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2023 14:04

35 миллионов рублей будут направлены на оборудование лабораторий в четырех череповецких школах

Город выиграл губернаторский грант
Иван Чухнин
Фото: Вадим Германов, Телеграм.

Фото: Вадим Германов, Телеграм.

Более 35 миллионов рублей потратят на оборудование лабораторий в череповецких школах. . В Правительстве области подвели итоги грантового конкурса.Все новые лаборатории будут установлены и готовы к работе в новом учебном году, сообщает мэр города Вадим Германов.

Школа № 1 полностью обновит оборудование для проведения уроков ОБЖ.

Аппараты для проведения химических реакций, физических опытов и датчики для изучения основных обменных процессов растений и животных поступят в школы № 9, 26 и лицей «АМТЭК». Каждое учебное заведение получит по 10 миллионов рублей, чтобы практические занятия именно такими и стали.

ОбразованиеИнтересное