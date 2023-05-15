В Череповце прошел парад многодетных семей

В минувшее воскресенье, 13 мая, в рамках фестиваля «Семья вместе и сердце на месте» в Череповце на Александровской набережной прошел парад многодетных семей. Как сообщает официальный портал города, на шествие заявились 123 семьи - более 600 человек.

Открыла парад его инициатор, многодетная мать, глава города Маргарита Гусева.

«Мы хотим, чтобы к 250-летию Череповца центральная набережная стала шире и длиннее, а по ней можно было дойти до парка Победы. А еще мы хотим, чтобы через два года многодетных семей у нас стало в три раза больше», — отметила Маргарита.

«Хочу пожелать мужчинам не забывать цвет глаз своих женщин, чтобы мамы, жены, дочери цвели и радовали. Семьи создают фундамент будущего, вкладывая в детей любовь, заботу, милосердие и внимание», — отметил руководитель отдела по вопросам семьи Череповецкой епархии Сергий Щербаков.

Парад стартовал от памятника Афанасию и Феодосию и финишировал в Соляном саду. Там работали более десяти интерактивных площадок: можно было сыграть в дворовые игры, порисовать на асфальте, принять участие в веселых стартах и спеть в караоке, принять участие в лего-фестивале или шашечном турнире.

Семьи выступили с творческими номерами. На празднике отметили победителей областного фестиваля «Семейный лад». В номинации «Замещающая семья» победили Алексей и Татьяна Запеваловы, воспитывающие приемных сыновей. В номинации «Золотая семья» победили Константин и Валентина Зайцевы, прожившие вместе 46 лет.

Для гостей праздника выступили коллективы детских садов, завершился вечер кинопоказом.