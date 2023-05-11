Семейный конкурс «Мое счастливое детство 2023 » стартовал в Вологде.

Условия те же, нужно разместить в предложенном ТОПИКе конкурса фото счастливого ребенка или предложить своему сыну и дочери нарисовать «Свое счастье», а затем уже разместить фото рисунка. Наш конкурс позитивный и важный, так как несет в себе важные семейные ценности , а так же идею счастья и защищенности маленького человека в семье.

Начиная с 11 мая и до 31 мая ждем ваши работы в ТОПИКЕ здесь.

Пришло время представить наших партнеров, без которых праздник по итогам конкурса не состоялся бы.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

В начале 2023 года на наш вологодский рынок вошла сильная и конкурентноспособная компания по производству и переработке молочной и мясной продукции из Архангельской области ООО «Устьянская молочная компания». Продукция представлена в специализированных фирменных магазинах, а также в крупных ритейлах нашего города.

И уже в начале мая предприятие становится нашим генеральным партнером по традиционному конкурсу «Мое счастливое детство 2023».

Очень рады представить ООО «Устьянская молочная компания» вам, нашим постоянным участникам и читателям.

Перенесемся более, чем на 10 лет назад, когда предприятие начало реализовывать свои крупные инвестиционные проекта по строительству животноводческих комплексов молочного направления в Архангельской области в районе крайнего севера. Комплексы работают и на данный момент обеспечивают молочной и мясной продукцией не только Архангельскую, но и другие области Российской Федерации.

С начала 2020 года компания приступила к реализации следующего производственного цикла — переработке молока и производству молочной продукции. Сейчас Заводы перерабатывает 1100 тонн молока - сырья в месяц.

В результате производит более 30 позиций молочной продукции: молоко, кефиры, биойогурты, сыры, творог, плавленые сырки, снежок, масло, сметана и т.д..

Одним из этапов развития в направлении переработки молока – сырья является усовершенствования поголовья уникальных коров, которые есть в хозяйстве.

И как следствие данных действий, в апреле 2021 года ООО «УМК» привезли золотую медаль и диплом победителя в номинации «Инновационный продукт» с выставки «Продэкспо – 2021» за молоко цельное 3,6-4,2% А2+Se, по результатам работы за 2020 год.

Как говорит генеральный директор компании Лобанцова Елена о том, почему решили поддержать наш семейный конкурс: «Одним из важных направлений в нашей организации, является благотворительность - это безвозмездная поставка натуральной молочной продукции детскому дому, дому-интернату, помощь многодетным семьям, неблагополучным семьям, попечительство Совета ветеранов. Наша продукция натуральная с экологически чистых просторов Поморья, мы за честность и самое главное нам важно, что едят наши дети. И, конечно же, мы одобряем и помогаем нашим партнерам в их добрых делах. Уже 1 июня с удовольствием наградим вологжан.»

ДОМ БАТИКА Дарьи Репченко

В этом году исполняется три года Дому батика, который носит имя основательницы и главной исполнительницы идей - Дарьи Репченко. Наше издание заинтересовалось деятельностью молодой художницы , даже публиковали статью о ее работах.

Дарья с удовольствием согласилась поддержать такой добрый и семейный конкурс и уже готовит интересный подарок одной из семей.

Вологодчина издавна славилась своими ремеслами и сейчас вологжане с удовольствием приобретают вещи ручной работы.

Люди хотят подчеркнуть свою индивидуальность, а это легко сделать благодаря батику. Вот что сама Дарья говорит по этому поводу: «Возможности использования его – безграничны. Традиционно востребованы палантины, шарфы, платки и шейные платочки. Многих привлекают французские косынки – это модный аксессуар, благодаря крою его можно носить и как бант, и как галстук.

Многие идут дальше – популярна роспись одежды. Занимаюсь росписью готовых изделий – чаще всего это рубашки, футболки, шопперы. Люблю растительный орнамент - цветы, листья, деревья.

Кто-то интересуется текстильным брошами - они легко делают или смещает на себя акцент, это актуальное украшение.»

Все всех изделий используются качественные натуральные ткани: шелк, хлопок, кашемир, шерсть. Экологичные, стойкие, профессиональные красители и краски - для каждой ткани они свои. Вещь с нанесенным узором будет служить верой и правдой долгие годы.

СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА 7 НОТ уже не в первый раз поддерживает наши конкурсы

Название говорит само за себя.

Новички занимаются здесь музыкой и обучением игры на различных музыкальных инструментах: акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара, ударные, клавишные, скрипка. Занятия проводятся не только для взрослых, но и для малышей. Даже вокалу можно обучиться.

За 6 лет существования организации проделана колоссальная работа от маленького кружка до полноценной музыкальной студии со своим магазином и большим ассортиментом услуг и товаров. Очень много квалифицированных преподавателей. В студии любой научится держать гитару и наслаждаться музыкой. Приходите сами и убедитесь. Находится студия творчества 7 Нот по 3 адресам: ул. Благовещенская, 47 , ул. Ленинградская, 81 и ул. Северная, 32

Первое пробное занятие-бесплатно. И да, задайте вопрос любому из посещавших и посещающих эту студию, отзывов много и они положительные!

КРАСНЫЙ МОСТ

И, конечно же, какой праздник без угощений и напитков. Кафе «Красный Мост» ежегодно поддерживает наши семейные конкурсы и открывает свои гостеприимные двери для наших приглашенных гостей.

Удивительная атмосфера кафе «Красный Мост» - это сочетание интерьера в стиле hi-tech, украшенного произведениями из фондов галереи, и ретро-элементов. Здесь можно стильно и ярко отметить значимое событие – свадьбу, рождение ребенка, юбилей, - а также основательно повеселиться на выпускном или на корпоративе с коллегами.

Спешите заказать настоящее торжество! Специалисты подберут для вас банкетное меню с учетом ваших предпочтений и бюджета.

При кафе работает кулинария – здесь вы можете купить румяные пирожки, фирменные свежие салаты и закуски, а также заказать пирог на праздник.

АЙСБЕРРИ

Вкусным партнером конкурса по традиции стала компания Айсберри.

Айсберри является одним из крупнейших производителей мороженого в России и производит настоящие «народные» бренды холодного лакомства:

«Вологодский пломбир» - абсолютно натуральный, насыщенный пломбир высокой жирности обладает особенным, ярко выраженным вкусом молока благодаря настоящему вологодскому сливочному маслу и молоку.

«Филевское» - один из старейших брендов мороженого. Холодное лакомство этой торговой марки производится по историческим рецептурам 70-х годов, строго по ГОСТу и на основе натуральных ингредиентов: только свежее молоко, сливочное масло и сгущенное молоко.

«Жемчужина России» - настоящая "жемчужина" натурального десертного мороженого, созданная специально для настоящих ценителей этого лакомства. Айсберри очень строго следит за качеством выпускаемой продукции, все мороженое компании сертифицировано знаком «Эко-продукт».

В рамках проведения семейного конкурса «Мое счастливое детство – 2023» все приглашенные участники получат в подарок вкусное и натуральное мороженое.

Итак, конкурс стартовал, ждем ваши работы!

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Материал подготовила: Светлана Белая

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ООО «Устьянская молочная компания»

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ИП Томилов Геннадий Сергеевич

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Репченко Дарья Николаевна

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