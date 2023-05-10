На Вологодчине продолжается программа догазификации

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В Вологодской области продолжается программа догазификации. Уже заключено 10 154 договоров, сети газопровода доведены до границ 6133 участков: в Вологде – до 482 участков, в Череповце – до 236 участков. 1844 владельцев домовладений региона уже пользуются голубым топливом. В 2023 году запланировано подключение к газоснабжению порядка 2,5 тысяч участков. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

В план до 2025 года включены 360 населенных пунктов и 8 880 домовладений. В апреле программу расширили: добавили еще 9 населенных пунктов в Сокольском, Вологодском, Междуреченском, Верховажском и Кадуйском округах.

Этим летом в эксплуатацию введут 4 новых межпоселковых газопровода в Верховажском, Белозерском, Вологодском и Сокольском округах. В регионе приступят к строительству 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 130 километров. Планируется перевести 10 котельных на природный газ.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

«Количество заявок на участие в программе догазификации стремительно растет, поступило уже почти 11 тысяч. Прежде чем подать заявление, нужно ознакомиться с условиями на официальном сайте газораспределительной компании. Бесплатно сети проведут только до границ участков, остальные работы выполняются за счет собственника. Жители могут подать заявление и на материальную помощь до 100 тысяч рублей. За первый квартал 2023-го этой поддержкой воспользовались 354 семьи. Наша задача – сделать голубое топливо доступным максимальному количеству жителей», - добавил председатель ЗСО Андрей Луценко.

Основные критерии догазификации - это завершенное жилое строение и земельный участок, оформленные в собственность, наличие в населенном пункте газораспределительной сети.